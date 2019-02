Politica



Il centrodestra: "Clamorosa bocciatura del Comune alla nostra proposta per creare l'Osservatorio permanente sulla sanità"

mercoledì, 6 febbraio 2019, 13:45

"Chi si aspettava che il centrosinistra e il sindaco accogliessero una delle principali richieste avanzate da comitati, associazioni, sindacati e ordini professionali nel corso del consiglio comunale straordinario di ascolto su ospedale San Luca e sanità territoriale, è rimasto deluso: è stata infatti bocciata la proposta emersa con forza durante la seduta, di creare un Osservatorio comunale sulla sanità con tavolo permanente (in cui chiamare a far parte tutte le realtà del territorio riconducibili alle problematiche sanitarie e socio sanitarie) che la nostra coalizione di centrodestra aveva inserito in un ordine del giorno, respinto dalla maggioranza che governa il Comune con un voto contrario".

Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"Come chiesto da coloro che sono intervenuti durante il consiglio comunale straordinario, l'Osservatorio avrebbe dovuto monitorare lo stato e la qualità dei servizi sanitari oltre che lo sviluppo dei progetti - spiega la coalizione di centrodestra -. Tambellini, giustificando il suo no e quello dei partiti che lo sostengono, quell'Osservatorio lo ha addirittura definito inutile. Si tratta dell'ennesima presa in giro nei confronti dei lucchesi, una mortificazione per esponenti di varie realtà che hanno fatto proposte concrete e costruttive durante la seduta, e la conferma dell'appiattimento del Comune sulle politiche della Regione e di conseguenza dell'Asl. Ci stupisce poi l'atteggiamento di Movimento 5 Stelle e CasaPound, che hanno proposto di non mettere in votazione nè il nostro ordine del giorno né l'altro presentato da Pd, Lucca e Civica e Sinistra per Tambellini (tra l'altro invotabile, perchè non prevedeva il ritorno al numero di posti letto mancanti al San Luca) in modo da rinviarne la discussione in commissione. Uno slittamento che il centrosinistra aveva accolto, se non fosse che ciò non è potuto avvenire grazie al rispetto dei regolamenti da noi invocati. Altrimenti la maggioranza che sostiene il sindaco avrebbe salvato la faccia".

Ecco l'ordine del giorno bocciato da sindaco e partiti di centrosinistra

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LUCCA

VISTA la complessità e la ricchezza dei contenuti emersi da questo consiglio comunale, grazie al prezioso intervento di associazioni, comitati, ordini professionali e sindacati.

CONSIDERATA la necessità di un percorso piu' attento verso i temi e verso le criticita' sollevate stasera.

RITENUTO che si debba avere una maggiore sensibilità ed attenzione nei confronti dei problemi sanitari dei cittadini e giungere ad una migliore tutela delle figure professionali operanti nel settore socio sanitario.

CONSIDERATA la forte necessità emersa sul coinvolgimento delle numerose realtà esistenti sul nostro territorio, le quali hanno dimostrato tutta la loro competenza sulla materia e la loro forte volontà di un confronto continuo e costruttivo.

RAVVISATA l'esigenza di regolamentare in maniera piu' efficace sia l'organizzazione sia la logistica dell'ospedale San Luca (posti letto mancanti, carenza di medici ed infermieri, mancanza di dignità per i malati, un elisoccorso non funzionale alle urgenze) nonché dei servizi territoriali e di cura domiciliare, con l'esigenza di inserire una figura professionale quale l'infermiere di famiglia e di comunità da affiancare ai medici di base, in piu'; un potenziamento dei. Cav (centri accoglienza alla vita) per il sostegno alla natalità ed alla genitorialità, fornendo una particolare attenzione verso tutti i temi legati alla disabilità.

RAVVISATA l'urgenza di un potenziamento delle cure intermedie e di una decisione definitiva echiara sul futuro utilizzo del Campo di Marte a destinazione sanitaria, con un polo specifico per la riabilitazione.

IMPEGNA Il sindaco, la giunta e tutta l'amministrazione comunale a costituire un Osservatorio sulla sanità con tavolo tecnico permanente (di cui facciano parte tutte le realtà del territorio riconducibili alle problematiche sanitarie e socio sanitarie) per monitorare lo stato e la qualità dei servizi oltre che lo sviluppo dei progetti, con rendicontazioni puntuali nelle apposite commissioni consiliari e consiglio comunale.