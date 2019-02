Politica



Il PD territoriale sugli assi viari: “Lavoriamo insieme per percorrere velocemente l’ultimo miglio”

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:54

Torna a far sentire la sua voce il Partito Democratico territoriale sul tanto atteso quanto discusso progetto della tangenziale nord-sud redatto da Anas e che a giorni verrà reso pubblico.

“Non possiamo che attendere con impazienza, come deciso nella riunione plenaria tenutasi lo scorso dicembre a Palazzo Orsetti, la socializzazione del lavoro svolto fino ad oggi dai progettisti incaricati; attendiamo questa infrastruttura da anni ed oggi siamo vicinissimi a tagliare questo primo grande obiettivo.

Decisivo, per percorrere velocemente e con la soddisfazione di tutti questo “ultimo miglio”, sarà il lavoro che ancora potremo mettere in campo attraverso i nostri rappresentanti ad ogni livello istituzionale affinché Anas possa recepire ulteriori opere necessarie per mitigare al massimo l’impatto ambientale e sociale dell’opera.

Abbiamo a cuore le istanze dei cittadini e delle amministrazioni tutte della Piana di Lucca: ne è testimonianza evidente il difficilissimo lavoro portato avanti in questi dieci anni passato attraverso un serio percorso partecipativo ed un impegno quotidiano di amministratori capaci che, giorno dopo giorno, hanno seguito tutti i passaggi burocratici che oggi ci consentono di vedere vicinissima la metà.

Insieme troveremo le soluzioni migliori capaci di dare finalmente risposte concrete e soddisfacenti alle attese di tutti ed insieme lavoreremo, con la stessa determinazione e trasparenza, per reperire i fondi necessari alla realizzazione del secondo lotto ovest-est anch’esso determinante per riuscire a consegnare finalmente alla comunità lucchese un sistema tangenziale capace di rispondere adeguatamente alle necessità di cittadini ed imprese.”