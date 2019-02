Politica



Il Popolo della Famiglia regionale si riunisce a Montevarchi

domenica, 3 febbraio 2019, 10:58

Si è ritrovata ieri pomeriggio alle ore 17 presso l'Hotel Valdarno, a Montevarchi (AR) l'Assemblea del Coordinamento Regionale del Popolo della Famiglia con la partecipazione dei coordinatori provinciali (fra i quali anche quelli di Lucca), del Coordinatore Regionale Claudio Ademollo e presieduta dal Coordinatore Nazionale Alta Italia Mirko De Carli.



"Siamo arrivati ad un buon risultato, i dirigenti e i militanti sono in campo a raccogliere le firme per il reddito di maternità e per la lista delle prossime elezioni europee" commenta Mirko De Carli "arriveremo al numero di 10.000 firme entro il termine previsto".



"A livello regionale siamo in presenti in tutte le realtà provinciali - interviene Ademollo - siamo sul campo per portare a conoscenza dei cittadini la nostra proposta di iniziativa popolare nazionale, il reddito di maternità, che rappresenta una proposta concreta a sostegno delle famiglie italiane".



"La classe dirigente regionale sta portando avanti proposte concrete - conclude De Carli - e stiamo lavorando per i prossimi impegni elettorali ottenendo ottimi risultati, la Toscana sarà presente con il simbolo de "Il Popolo della Famiglia".