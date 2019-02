Politica



Comitati sanità: "In consiglio non risponderemo a polemiche sterili, ma parleremo di fatti e chiederemo risposte"

lunedì, 4 febbraio 2019, 17:02

Ancora polemiche sul consiglio comunale straordinario sulla sanità, in programma per domani. I comitati sanità (in memoria di Raffaello Papeschi) rispondono al comunicato della maggioranza di centrosinistra.

"La sinistra ha paura - accusano i comitati -. Bei tempi quelli dei padri costituenti, che avevano a cuore il bene del nostro Paese. Adesso abbiamo una sinistra "epuratrice" che controlla i nomi e chiude le bocche accusando chi non plaude di "appartenenza a una parte politica". Che tristezza!"

"Ecco la Lucca cattiva contro quella buona. D'altronde la "Lucca buona" era quella gridata da Tambellini nel momento della vittoria! Si appartiene alla parte vincitrice quindi si sorvola, si tace, si epura e si decide. Hanno adottato e fatte proprie le teorie liberiste. Hanno sposato criteri "aziendali", affaristici. Complimenti! Si sale in cattedra con metodi poco democratici e non si racconta che in questi anni si è gestita la sanità con metodi privatistici".

"Noi chiediamo invece a questo partito democratico della sinistra di dire e fare qualcosa di sinistra. Davvero di sinistra! Hanno imparato bene i metodi "capitalisti" come lo chiamano loro e li hanno fatti loro imbambolando i cittadini con parole "difficili" come project financing! Addio compagni, benvenuti capitalisti con soldi privati in finte società pubbliche. Tornate ai fatti, fatti di sinistra, fatti per il popolo!"

"Domani in consiglio - concludono i comitati - non risponderemo a polemiche sterili, ma parleremo di fatti e chiederemo risposte".