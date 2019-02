Politica



Lavori piazze, FdI: "È una vergogna"

martedì, 26 febbraio 2019, 16:51

Riceviamo e pubblichiamo questo duro comunicato del dipartimento urbanistica e lavori pubblici di Fratelli d'Italia che attacca il comune di Lucca sui lavori pubblici nelle piazze mercatali.



"Ritorniamo sulla questione dei lavori pubblici e nello specifico sui lavori riguardanti le Piazze Mercatali - esordisce il comunicato di FdI -. È una vergogna per la città ed una mancanza di rispetto verso i cittadini, è una ulteriore dimostrazione di come stia lavorando questa amministrazione".

"Piazza Napoleone, uno dei simboli della nostra città, ancora interessata da nuovi lavori atti a rimediare agli errori fatti nei mesi scorsi. Denunciammo la cattiva esecuzione dei lavori appaltati, denunciammo il non rispetto dei termini contrattuali, abbiamo fatto interrogazioni ed accessi agli atti comunali a cui sono state date risposte in parte evasive ed in parte addirittura non ci sono state date le documentazioni richieste".

"Abbiamo chiesto che l'Assessore e/o il Sindaco giustificassero l'errata esecuzione di tali lavori ai cittadini e le relative motivazioni. A questo punto però ci poniamo anche il dubbio che i lavori nelle altre piazze, sempre eseguiti dalla stessa ditta, siano stati eseguiti conformemente a quanto previsto in appalto e stiamo verificando la rispondenza del contratto di appalto anche per quelle. Con quale autorizzazione vengono svolti gli attuali lavori visto che i precedenti lavori risultavano terminati? In merito alla sicurezza sui posti di lavori viene usata ancora la precedente comunicazione?"

"Soldi pubblici spesi male e la conseguenza è sotto gli occhi di tutti, almeno di chi vuole vedere, perché molti, anche gli organi preposti al controllo nulla hanno fatto e fanno. Sembra che in questa città tutto debba passare sotto silenzio, sembra che nessuno voglia sollevare problemi, sembra una città coperta da una grande cappa di perbenismo e da una grande cappa che copre qualunque cosa fa questa amministrazione".

"Che interessi ed amicizie ci sono in gioco? Per molto meno, in altre zone, si sono aperti fascicoli, sia giudiziari che non, per la verifica di lavori dati in appalto e sulla loro corretta esecuzione. A Lucca tutto tace e nessuno ha il coraggio di rispondere esaustivamente alle domande poste e visto che niente succede chi di dovere si sente autorizzato a continuare ad agire nello stesso modo e maniera. Il nostro dipartimento continuerà a vigilare e ad inoltrare agli organi preposti le relative documentazioni sperando che questo muro di "gomma" voluto e creato prima o poi si rompa".