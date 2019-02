Politica



"Nessuno è contro il progresso, i cellulari sono necessari"

giovedì, 28 febbraio 2019, 08:58

Il “Comitato Ambiente Salute Sant’Anna & San Donato”, ufficialmente nato nei giorni scorsi, abbraccia i territori compresi fra i due quartieri: Piazzale Luporini, sede prescelta per l’istallazione della nuova antenna per la telefonia mobile si trova proprio fra Sant’Anna e San Donato.



"L’ambiente in cui avrebbero deciso di farla sorgere è una zona densamente abitata - spiega -, con già una altissima concentrazione di ripetitori di telefonia. L’antenna di Piazzale Luporini sarà ben visibile a tutti! Con la sua imponenza di oltre 29 metri di altezza apparirà all’orizzonte già uscendo dal principale monumento cittadino, le nostre Mura, alterando anche la vista dello sky line delle colline lucchesi".



"La nuova antenna - sottolinea - nascerebbe a circa 100mt da quelle installate dalla sede TELECOM ex SIP , e a circa 150mt da quella ubicata di fonte alla sede CGIL: in soli 350mt di strada tre antenne?! La via da intraprendere deve essere l’accorpamento alle due già esistenti. Tanta è la preoccupazione dei cittadini per le emissioni dei 5G in arrivo dal 2020. Una petizione con 11000 firme è stata presentata al Parlamento per la richiesta di una moratoria per questa tecnologia di ultima generazione, sicuramente innovativa ma con conseguenze potenzialmente gravi per la salute umana. Nei confronti dell’argomento “onde magnetiche” mai come in questo momento è importante che i cittadini diventino controllori del sistema, troppo orientato verso l’innovazione e l’aspetto economico delle concessioni, e meno attento alle possibili conseguenze sulla salute. Conseguenze possibili, nelle zone densamente abitate, anche se il ripetitore non lo vedi dalla tua finestra. Tutti amiamo i cellulari e quello che ci consentono di fare, nessuno è contro il progresso, ma occorre ragionevolezza e buon senso sulla localizzazione degli impianti che dovrebbero essere istallati lontani dalle case".



Il “ Comitato Ambiente e Salute Sant’Anna & San Donato” si unisce così agli altri comitati presenti sul territorio, creando coesione di intenti al fine di sensibilizzare, informare, coinvolgere i cittadini e per proporre azioni comuni di controllo in difesa della salute nel rispetto dell’ambiente.



"Invitiamo - conclude - tutti i cittadini di Sant’Anna, San Donato, e altri che vorranno partecipare, a contattarci per formare una forte rete di attenzione su questo argomento e tanti altri. Il comitato è determinato a seguire ogni strada per evitare il completamento dell’impianto e chiede all’amministrazione comunale il blocco dei lavori e la revoca della concessione dell’area a Iliad. Il nostro è un no deciso che non può rimanere inascoltato di fronte ad una localizzazione così inopportuna e contraria al buon senso".