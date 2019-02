Politica



"Non c'è libertà senza sovranità": presidio di Forza Nuova a Lucca

venerdì, 22 febbraio 2019, 08:38

"Non c'è libertà senza sovranità - dichiara Giovanni Damiani segretario di Forza Nuova Lucca - per questo motivo il nostro movimento effettuerà un presidio nel Centro Storico in Piazzetta Pieri, domenica 24 febbraio dalle 16".



"Il nostro futuro - prosegue Damiani - non deve essere deciso da organismi burocratici non eletti o da banche internazionali che hanno devastato la classe media e gli strati meno abbienti della popolazione: la Banca d'Italia va nazionalizzata per creare una Moneta Popolare di proprietà dei cittadini che non essendo prestata, non crea debito o inflazione".



"Forza Nuova si batte per una politica contraria alle delocalizzazioni - continua Damiani - che favorisca il ritorno in Italia delle aziende già svendute agli stranieri affinchè il popolo sia finalmente padrone della propria moneta, della propria casa, del proprio futuro".



"E' indispensabile che l'Italia avvii le procedure per uscire da UE, EURO e NATO - conclude Damiani - per una politica di amicizia e collaborazione con la Russia e l'Europa di Visegrad, unica alternativa ad una Unione nemica dei valori tradizionali costituita esclusivamente dal binomio economia-banche".