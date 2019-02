Osservatorio affari animali, polemiche in commissione garanzia

Altri articoli in Politica

martedì, 5 febbraio 2019, 13:21

L'assessore all'ambiente Francesco Raspini e il dirigente comunale Mauro Di Bugno hanno fornito alcuni aggiornamenti riguardo al canile municipale, durante l'odierna seduta della commissione garanzia, presieduta da Remo Santini (SìAmo Lucca)

martedì, 5 febbraio 2019, 10:45

La nuova rotonda di Porta Sant’Anna sta creando notevoli disagi per le attività commerciali della parte ovest della città. L’allarme arriva da Confesercenti Lucca con il suo coordinatore del centro storico Massimiliano Giambastiani

lunedì, 4 febbraio 2019, 17:02

Ancora polemiche sul consiglio comunale straordinario sulla sanità, in programma per domani. I comitati sanità (in memoria di Raffaello Papeschi) rispondono al comunicato della maggioranza di centrosinistra

lunedì, 4 febbraio 2019, 15:33

Non si fa attendere la replica alle parole della maggioranza sul Consiglio comunale in tema di sanità, che si svolgerà martedì 5 febbraio. A replicare è Fabio Barsanti (CassPound), che precisa come il Consiglio sia stato convocato prima dalle opposizioni, e come i pochi cittadini esclusi dal dibattito lo siano...

lunedì, 4 febbraio 2019, 14:56

A sostenerlo sono Roberta Betti, segretario politico di SìAmoLucca, e Cinzia Barabini, presidente di Lucca in Movimento. Secondo i vertici delle due liste civiche è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto per studiare i traguardi che la città deve tagliare da qui ai prossimi dieci-venti anni

lunedì, 4 febbraio 2019, 13:25

Per Lucca e i suoi Paesi interviene in merito al dibattito relativo alla sanità lucchese chiedendo un'azione decisa del sindaco Alessandro Tambellini