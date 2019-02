Politica



Partiti e civiche di centrodestra: "Sicurezza Mura, il comune sembra ammettere la sua colpevolezza"

mercoledì, 27 febbraio 2019, 15:27

"Modalità e tempi dei recenti provvedimenti adottati dalla giunta Tambellini per le Mura urbane, sembrano un'ammissione di colpevolezza rispetto all'indagine avviata dalla Procura di Lucca dopo la caduta di padre e figlio in agosto, che ha portato al sequestro della cannoniera sul baluardo San Regolo". Lo sottolineano in una nota congiunta i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta che ha portato all'iscrizione di tre persone nel registro degli indagati, ma ci sembra opportuno analizzare il comportamento schizofrenico dell'amministrazione - spiegano gli esponenti di partiti e liste civiche di centrodestra -. Innanzitutto, nemmeno un mese dopo l'arrivo degli avvisi di garanzia per il caso che ha visto protagonista la famiglia francese, il sindaco ha firmato un'ordinanza che prevede fino al 31 marzo il divieto di avvicinarsi ai bordi del monumento e lo stop a salire sul parco per i minori di 10 anni se non accuditi o accompagnati da adulti, e l'obbligo per i titolari di noleggio di bici e risciò di fornire informazioni ai clienti sui rischi di caduta. Poi a gennaio il Comune ha avviato la sistemazione di altri cartelli per segnalare i pericoli del monumento, che saranno in tutto 120". I gruppi consiliari sottolineano dunque come dal suo comportamento, la giunta Tambellini, attraverso questo attivismo, riconosca implicitamente il ritardo della sua azione, e si sia mossa tutto d'un colpo probabilmente proprio per paura dell'inchiesta della magistratura, più che per la preoccupazione di garantire effettivamente sicurezza sulla cerchia urbana. "Infine in questi giorni è stato presentato alla Soprintendenza un piano per migliorare la sicurezza delle Mura - concludono partiti e liste civiche di centrodestra -. Il tutto avviene dopo che purtroppo è stata decisa la cancellazione dell'Opera delle Mura, istituzione che si occupava del monumento. E il cui ex presidente, in una lettera dell'ottobre scorso, già segnalava come si dovesse procedere a rispettare quanto deciso in materia di sicurezza nel corso di una riunione avvenuta il mese precedente, a cui pero' non erano seguiti i fatti".