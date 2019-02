Politica



Santini: "Maria Pia Bertolucci ci lascia un'eredità morale che va ben oltre la sua morte"

venerdì, 22 febbraio 2019, 13:28

"Maria Pia è stata un esempio per tutti noi, lascia un vuoto incolmabile, che riempiremo con i suoi insegnamenti e il suo ricordo. Una donna eccezionale dotata di un'energia straordinaria, sempre dedicata ad aiutare gli altri attraverso il suo impegno sociale, politico e culturale. Ci lascia un'eredità morale che va ben oltre la sua morte, anche se questo non allevia il dolore". Così Remo Santini, a nome delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, sulla prematura scomparsa della Bertolucci.