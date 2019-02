Sarà il Commissario Mauro Maccari a rappresentare l'Azienda USL Toscana nord ovest al consiglio comunale sulla sanità

Altri articoli in Politica

venerdì, 1 febbraio 2019, 17:19

Opere pubbliche e grandi eventi, l'amministrazione comunale risponde a Confcommercio con un comunicato

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:20

L’attacco parte da Forza Italia, con il senatore Massimo Mallegni, vicecoordinatore regionale vicario del movimento, e il capogruppo azzurro in Consiglio regionale Maurizio Marchetti, coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:12

La Toscana ha notificato ieri, 31 gennaio, il ricorso contro la legge Salvini: un ricorso alla Consulta contro il decreto del governo – poi convertito in legge

venerdì, 1 febbraio 2019, 15:11

Massimo Mallegni torna, 13 anni dopo, nel carcere di San Giorgio a Lucca dove è stato recluso, in custodia cautelare, per 39 giorni nel 2006 per poi essere assolto dieci anni dopo

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:54

Torna a far sentire la sua voce il Partito Democratico territoriale sul tanto atteso quanto discusso progetto della tangenziale nord-sud redatto da Anas e che a giorni verrà reso pubblico

venerdì, 1 febbraio 2019, 14:10

"Il comportamento del sindaco Tambellini e del centrosinistra nella vicenda del consiglio straordinario sulla sanità lucchese è imbarazzante e scorretto, e dimostra anche quanto siano in difficoltà ad affrontare questa tematica" ad affermarlo è la capogruppo della Lega in Consiglio regionale Elisa Montemagni