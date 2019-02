Politica



SìAmolucca e Lucca in Movimento: "Bus, il comune alzi la voce con Ctt Nord, più investimenti su Lucca"

venerdì, 15 febbraio 2019, 14:43

"Sul trasporto pubblico, a Lucca, siamo all'anno zero: la nostra città conta quanto il due di briscola all'interno del consiglio di amministrazione di Ctt Nord, e a questo si aggiunge il disinteresse totale del Comune per un'organizzazione dei trasporti che sia decente". Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali di SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"E' del tutto evidente che per gli interventi nel settore dei collegamenti in bus, rispetto a noi l'azienda privilegia Pisa e Livorno, realtà che a rotazione indicano anche il presidente - commentano gli esponenti della liste civiche -. Già di per sè questo aspetto è criticabile, perchè la svendita di Clap ci ha impoverito, relegando Lucca nel ruolo di fanalino di coda all'interno dell'azienda che ci vede insieme alle altre due città toscane, dall'altro il Comune non impone la propria linea ne' risolve le criticità che vengono messe in evidenza dai sindacati e dagli utenti. Due esempi su tutti: da un anno e mezzo si chiede di risolvere il problema della fermata all'ospedale San Luca, sempre ostruita dalle auto in sosta selvaggia, ma non si interviene drasticamente, così come sull'ipotesi (che era stata accolta a quanto ci risulta) di procedere allo spostamento del semaforo pedonale in viale Cavour". Però è soprattutto la mancanza di una strategia sul trasporto pubblico a preoccupare SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

"Il Comune ha deciso di disinteressarsene, dopo i tagli non sono certo le linee Lam ad aver risolto il problema - proseguono i cinque consiglieri comunali -. Teniamo presente che verrà anche spostato il terminal dei bus da piazzale Verdi al parcheggio Palatucci, una soluzione che comporterà disagi, mentre non si studiano piani per potenziare i collegamenti. Torniamo a proporre con forza , ad esempio, l'attivazione di una navetta che colleghi i parcheggi della periferia al centro, così come in alcuni periodi dell'anno, ad esempio da marzo a ottobre, di corse serali. Non è possibile che dopo le 20 non ci siano piu' bus in servizio, mentre a Pisa e Livorno invece si va ben oltre questi orari. Certo, bisogna puntare i piedi con Ctt Nord, reclamare più attenzione per Lucca, ma crediamo il momento che il sindaco e la giunta alzino la voce, reclamando la stessa attenzione che hanno le altre città".