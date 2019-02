Politica



SìAmoLucca e Lucca in Movimento: "Occupanti abusivi al campo Rom delle Tagliate, ma il comune non interviene"

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:53

"Ci risulta che al campo Rom di via delle Tagliate ci siano degli occupanti abusivi, che il Comune sappia da tempo ma non interviene. Perché? Che si aspetta ad emanare un'ordinanza per ristabilire il rispetto delle regole?" Lo sostengono in una nota i gruppi consiliari di SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "All'assessore Raspini e all'amministrazione chiediamo cosa sia stato fatto in questi mesi per evitare nuovi accessi non in regola, e vorremmo anche capire come è possibile che si sia verificato un episodio del genere - continuano le liste civiche -. Sarebbe anche interessante capire a che punto siamo con il progetto piu' volte annunciato di un graduale smantellamento della struttura che si trova a ridosso del cimitero, e dove spesso i blitz delle forze dell'ordine hanno individuato situazioni al di fuori della legalità". SìAmoLucca e Lucca in Movimento pongono anche un altro quesito, che riguarda l'insediamento esistente da decenni in via della Scogliera. "Nel precedente mandato, esponenti della giunta di cui questa è la naturale prosecuzione - spiegano le liste civiche - avevano sottolineato come le casette costruite su terreni privati fossero degli abusi edilizi, perché realizzate in area golenale. Cosa è stato fatto finora, quali soluzioni sono state trovate e, se ancora non siamo a nulla, come si pensa di procedere?". Le civiche intendono sollevare di nuovo il dibattito sugli insediamenti dei nomadi, affinché vengano date garanzie alla cittadinanza e si sappia quale è il percorso che si sta seguendo. "Non dimentichiamoci che nel recente passato, al campo Rom delle Tagliate sono state rinvenute anche armi - concludono SìAmoLucca e Lucca in Movimento - così come automezzi non assicurati. E sapere che esistano anche degli occupanti abusivi, di certo non puo' far stare tranquilli".