Simonini (Lega) attacca gli uffici della provincia

mercoledì, 13 febbraio 2019, 16:05

Il consigliere provinciale Simone Simonini attacca l'ente provinciale perché, stando al dichiarato del consigliere, non avrebbe risposto ad alcuni quesiti richiesti.

"Sono molto amareggiato - ha dichiarato Simonini - poiché in questa occasione gli uffici competenti non si sono resi disponibili a presentare le regolari risposte utili all'espletamento del mandato, così come previsto dal regolamento e dello statuto. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno e non voglio farlo stavolta, ma trovo incredibile che non si riesca ad avere risposte ai protocolli a distanza di qualche mese. Escludo categoricamente la dimenticanza in quanto neppure il sollecito è andato a buon fine.Mancano infatti i documenti richiesti sul collaudo della rotatoria di Pieve Fosciana (SP 72) e sul DVR (documento valutazione dei rischi) del Liceo classico Machiavelli di Lucca".

"Sicuramente - prosegue Simonini -, sarò costretto a portare questa situazione nell'assise del consiglio provinciale, chiedendo risposte riguardo l'operato degli uffici al presidente della provincia di Lucca".