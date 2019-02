Politica



Snaitech, Braccini (Fiom): "Mancano 300 euro di premio ai lavoratori"

giovedì, 7 febbraio 2019, 13:29

"L'azienda Snaitech si era dichiarata disponibile a riprendere il confronto con la Fiom sul rinnovo del contratto aziendale, ma mancano 300 euro di premio che dovevano essere riconosciuti a tutti i lavoratori delle sedi di Roma, Porcari e Milano". Lo sostiene il coordinatore nazionale Fiom-Cgil Gruppo Snaitech Massimo Braccini, che chiede l'intervento del governo.



"L'accordo del 28 settembre 2017 è palese - scrive il sindacalista -, per l'anno 2017 doveva essere riconosciuto un elemento premiale aggiuntivo di euro 300, ma non ne hanno mai fatto fronte. Ci hanno risposto che la nostra richiesta è strumentale, invece è sostanziale. Abbiamo l'abitudine di scrivere gli accordi chiari e questo non lascia dubbi a nessuna interpretazione, la Snaitech doveva riconoscere un premio a tutti i 650 dipendenti e non l'ha fatto. Rivendichiamo pertanto la piena applicazione di questo accordo, altrimenti saremmo costretti nuovamente ad intraprendere la via legale".



"Riteniamo grave che un'azienda condannata da pochi mesi per attività antisindacale continui con questi comportamenti moralistici e prepotenti. La nuova proprietà Playtech ha probabilmente tutto l'interesse a mantenere uno stato di caos e di gestione paternalistica in modo da non presentare nessun piano di prospettiva. A nostro avviso le sedi italiane di Snaitech all'interno di un gruppo internazionale come Playtech rischiano un pesante ridimensionamento e la messa in discussione dei livelli occupazionali, mentre il governo del cambiamento è latitante".



"Su queste aziende il governo ha la competenza diretta per poter intervenire visto che le concessioni legate al gioco sono di loro competenza attraverso i monopoli, ma nonostante le numerose richieste e anche interrogazione parlamentare non è stato concesso un incontro. Un'azienda condannata per attività antisindacale vuol dire che adotta comportamenti verso i lavoratori di una certa natura, non è solo questione della condanna in se, che resta un fatto grave, ma della gestione complessiva dell'azienda. Il governo a nostro avviso ha il dovere di convocare la Snaitech a rendere conto dei suoi comportamenti e delle mancanza di un piano industriale, e se del caso rivedere il rilascio delle concessioni pubbliche affinché siano davvero rilasciate nel maggior interesse della collettività e dei lavoratori, e non del profitto privato".