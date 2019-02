Politica



Tambellini-Santini, scazzo in consiglio

giovedì, 7 febbraio 2019, 16:09

di aldo grandi

Inedito siparietto l'altra sera al consiglio comunale straordinario sull'ospedale San Luca tra il sindaco Tambellini e l'ex candidato sindaco Remo Santini, che ora siede sui banchi dell'opposizione dopo la sconfitta per un pugno di voti nel 2017 maturata, come ammesso solo recentemente anche da alcuni esponenti del Pd, tramite una strategia studiata a tavolino per convincere gli elettori di un inesistente pericolo di ritorno al fascismo se avesse vinto il centrodestra.

Gli animi si sono scaldati intorno alla mezzanotte, quando il pubblico se ne era andato. Tambellini a un certo punto è sbottato, dopo le ennesime accuse sull'aver detto bugie in merito ai motivi che avevano spinto a boicottare il precedente consiglio comunale sulla sanità chiesto dalle dalle minoranze, e anche perché l'amministrazione veniva accusata di non voler tutelare gli interessi dei cittadini, bocciando la nascita di un osservatorio comunale per controllare la qualità dei servizi sanitari.

"E' a voi che non interessano i cittadini, non è vero che siete dalla loro parte - ha gridato il sindaco rivolgendosi direttamente a Santini - in realtà qui qualcuno pensa soltanto alle prossime elezioni regionali". Come dire, Santini ha in animo di candidarsi alla Regione.

Il clima si è così surriscaldato. Santini, che indossava una maglia "verde", sentendosi provocato ha prontamente replicato: "Forse sindaco la spaventa il colore della mia maglia - ha contrattaccato -, ma si sbaglia di grosso, io voglio rimanere a fare il mio lavoro di consigliere comunale di opposizione fino alla fine del mandato: soltanto questo. Semmai, da quanto si dice in giro e si legge su alcuni organi di stampa, è lei che ambisce a qualcosa in piu', ovvero a fare in futuro il senatore a Roma. Le faccio i miei in bocca al lupo".

Sarcasmo non affatto gradito dal primo cittadino, che ha risposto. "Consigliere Santini, sono meno ambizioso di lei, me lo saprà ridire...". E Santini ha lanciato il graffio finale: "Appunto, staremo a vedere chi dice il vero e chi no".

I nervi quindi sono tesi. Tesissimi. Perché? Chi dice che il sindaco non sopporti proprio Santini, chi invece che sia in realtà tutta la maggioranza che governa il Comune a non gradire il fatto che Santini voglia terminare il proprio mandato sedendo sui banchi del consiglio fino al 2022, cioè fino alla scadenza naturale della legislatura. A quanto un nuovo diverbio? Gli sviluppi alla prossima puntata.