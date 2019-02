Politica



Tambellini scrive a Colmar e Minniti gliene dice quattro

sabato, 9 febbraio 2019, 18:33

Minniti (Lega): "Tambellini e la lettera al sindaco di Colmar, un esempio di antitalianità"

Caro sindaco ti scrivo così mi distraggo un po’........ di tutti i casini che ho a Lucca, la Corte dei Conti, i lavori pubblici fermi al palo, la svendita di Gesam, gli immigrati che non so più dove metterli.

Probabilmente è iniziata così la lettera che il sindaco Tambellini ha scritto al suo omologo francese della città di Colmar per esprimere la sua netta presa di posizione sullo scontro diplomatico in corso in questi giorni tra il governo italiano ed il Presidente Francese Emmanuel Macron.

Nel momento in cui la Francia ci dichiara guerra diplomatica richiamando il suo ambasciatore, afferma il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti, il sindaco Tambellini ha la bella pensata di prendere carta, penna e calamaio per fare una precisa scelta di campo: schierarsi contro il proprio Governo e dalla parte di una nazione straniera che negli ultimi tempi ha manifestato aperta ostilità nei confronti dell’Italia con le azioni messe in atto per colpire gli interessi italiani in Libia, la vicenda Fincantieri-Stx, il salvataggio di Alitalia, la gestione dei migranti, gli sconfinamenti della gendarmeria francese, l’asse con la Merkel per isolare l’Italia in Europa, la protezione ai terroristi ancora latitanti in Francia.

Mi chiedo come mai il sindaco Tambellini non abbia sentito l’esigenza di difendere il suo Paese quando Macron ha messo in atto tutte quelle azioni ostili all’Italia così come quando ha definito lebbrosi e vomitevoli gli esponenti del nostro governo.

Quella lettera è l’ulteriore dimostrazione dei sentimenti anti -italiani che albergano negli esponenti del PD.

Giusto o sbagliato è il nostro Paese e dobbiamo amarlo dicono gli anglosassoni.

Impari ad amarlo anche lei Signor sindaco!