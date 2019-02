Politica



Un libro su CasaPound a Verciano

lunedì, 18 febbraio 2019, 15:33

Giovedì 21 febbraio alle 21, alla Casa del Popolo di Lucca, in via dei Paoli 22, a Verciano, si svolgerà la presentazione del libro Casa Pound Italia, fascisti del terzo millennio. Un viaggio nella galassia nera d'Italia, tra violenza squadrista e interessi economici, illustrato dall'autore, Elia Rosati.

"Un' occasione - è scritto in una nota di Potere al Popolo di Lucca - per far luce anche sui rapporti - mai chiariti - tra il consigliere comunale di Casa Pound Lucca, Fabio Barsanti, e Gianluca Casseri, il militante di Casa Pound che a Firenze, il 13 dicembre 2011, uccise a colpi di pistola due ragazzi senegalesi. Molte foto - reperibili facilmente in rete - immortalano Barsanti e Casseri insieme, ad un presidio di Casa Pound.Sulla strage, il consigliere comunale non mai speso una parola di condanna".