Politica



"2030: Lucca Capitale o città ai confini dell'Impero?" Centrodestra e civiche convocano un consiglio comunale straordinario

venerdì, 15 marzo 2019, 16:52

Un consiglio comunale sul futuro del nostro territorio, aperto a contributi esterni, dal titolo "2030: Lucca Capitale, o città ai confini dell'impero?". E' quello che dovrà essere convocato in seduta straordinaria, dopo che i consiglieri comunali di opposizione oggi hanno raccolto e protocollato le firme necessarie al suo svolgimento. Lo annunciano in una nota i gruppi consiliari dei partiti di centrodestra e delle liste civiche (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento) che intendono così lanciare un dibattito a tutto tondo, nella sede istituzionale per eccellenza, su quello che si deve fare per giungere ad un un rilancio di Lucca nel suo complesso. Primo firmatario è Remo Santini. "Riteniamo che non sia piu' rinviabile una seria e costruttiva discussione sulle scelte che riguarderanno la città - si legge in una nota congiunta firmata dai gruppi consiliari -. Lucca deve porsi obiettivi ambiziosi considerata la sua storia e la sua strategicità in Toscana, acquisendo una strategia vincente che posa davvero proiettarla nel futuro con grandi aspettative. Un progetto che in questo momento non sembra esserci, e che ha bisogno del sostegno di tutti attraverso anche un coordinamento e dei suggerimenti che arrivino dalle categorie produttive e da chi svolge ruoli attivi nella società lucchese. Per questo il consiglio comunale che si dovrà svolgere entro venti giorni dalla data odierna, sarà aperto agli interventi esterni: più che noi che sediamo sui banchi del consiglio comunale, è importante ascoltare le idee e gli stimoli che arrivano dalla città. Per questo invitiamo fin da ora tutte le principali realtà lucchesi a intervenire, perché è solo ascoltando le istanze che arrivano dal territorio che si possono studiare azioni efficaci ed elaborare un progetto organico: sviluppo infrastrutturale, turismo, tutela dell'ambiente, cultura, ruolo del centro storico e sua valorizzazione e sport sono alcuni dei temi che vogliamo affrontare. La seduta straordinaria che abbiamo chiesto dovrà servire, nelle nostre intenzioni, a dipingere quella che vogliamo sia Lucca nel 2030, trovando con le persone titolate a farlo, indirizzi e soluzioni per proiettarla in quel ruolo da protagonista a livello regionale e nazionale che si merita".