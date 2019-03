Politica



"Aiutare il rientro nel mercato del lavoro delle persone che sono in difficoltà": Sinistra con Tambellini presenta una mozione

venerdì, 1 marzo 2019, 10:30

Offrire un sostegno concreto nei confronti dei problemi occupazionali che colpiscono in misura particolarmente rilevante le fasce sociali più deboli: creando occasioni di lavoro per le cooperative sociali, che impiegano al loro interno persone svantaggiate e in difficoltà.

E' la proposta avanzata stamani (venerdì 1 marzo) dal consigliere comunale Daniele Bianucci, a nome del gruppo consiliare "Sinistra con Tambellini", con una mozione che è stata discussa ed approvata in commissione sociale, presieduta da Pilade Ciardetti. Era presente anche l'assessora al sociale, Lucia Del Chiaro. La mozione adesso, dopo questo primo esame preliminare, approderà all'esame del Consiglio comunale, per il suo via libero definitivo.

"Le cooperative sociali di tipo B, secondo la legislazione vigente, devono occupare al proprio interno almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati ed in difficoltà – sottolinea il consigliereBianucci – Svolgono, quindi, un ruolo sociale innegabile, che a nostro avviso deve essere salvaguardato e potenziato, con tutti gli strumenti possibili. Per questo, con la nostra mozione, chiediamo all'Amministrazione comunale di definire annualmente, in sede di approvazione del programma biennale di acquisizioni di beni e servizi, le tipologie e le quantità che possono essere appaltate alle cooperative sociali: promuovendo ed incentivando l'adozione di tale pratica anche da parte delle aziende partecipate dal Comune di Lucca, attraverso opportune azioni di sensibilizzazione ed informazione da parte degli uffici competenti. E' un'azione, questa, che forse non ha caratteristiche macroeconomiche; ma che, a nostro avviso, può offrire un aiuto importante a tante persone del nostro territorio che sono in difficoltà, e che potranno finalmente riaffacciarsi all'interno del mercato del lavoro: dal quale, in molti casi, sono espulsi da tempo".

"La valorizzazione del ruolo delle cooperative sociali di tipo B è un percorso avviato da tempo sia a livello regionale, sia dal nostro Comune: che in tal senso ha già adottato, tre anni fa, una deliberazione di giunta, che mira in tale direzione – evidenzia il presidente della commissione sociale, Pilade Ciardetti – Attraverso la mozione presentata dal gruppo di Sinistra con Tambellini, e discussa dalla commissione, si vuole adesso dare gambe operative a questo impegno. Individuando, in particolare nel momento della pianificazione annuale delle attività del Comune e delle aziende partecipate, una fase di confronto e progettualità: durante il quale si rifletta su quali sono le azioni che possono essere svolte dalle cooperative: e sostenendo così l'occupazione di chi è più in difficoltà".