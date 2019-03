Politica



Assi Viari, CasaPound: “Menesini diserta solo gli incontri che non organizza lui?”

martedì, 12 marzo 2019, 09:44

Tiene ancora banco la polemica sul progetto degli Assi Viari e sulla mancata partecipazione di Luca Menesini all'incontro a Lucca del 5 marzo. CasaPound sezione Piana di Luccacommenta l'incontro convocato dallo stesso Menesini per domani fra i sindaci della Piana.

"Menesini - scrive CasaPound - in qualità di sindaco di Capannori ha disertato la presentazione dell'ANAS del 1° stralcio del progetto sugli assi viari, sostenendo di voler partecipare solo alle riunioni aperte al contributo dei cittadini su questo tema. Pur evidenziando che una cosa non esclude l'altra, ci può spiegare perché mai, allora, in qualità di Presidente della Provincia ha convocato un vertice a porte chiuse dei soli sindaci della Piana?"

"Non è forse che nelle segrete stanze - continua la nota - Menesini intenda barattare l'adesione della propria giunta al progetto ANAS, in cambio dell'inserimento nello studio degli assi del progetto di viabilità accessoria collegata alla realizzazione dei sottopassi ferroviari? O più semplicemente Menesini ha capito di aver fatto una figuraccia a non presentarsi all'incontro a Lucca, e cerca ora di recuperare quella 'voce comune' della Piana che in qualità di sindaco di Capannori ha contribuito a distruggere?"

"A parere di CasaPound Menesini sta adottando sull'argomento un comportamento poco lineare, usando in modo demagogico e strumentale la buona fede dei cittadini capannoresi. E ancora una volta ci troviamo davanti ad un utilizzo discutibile della doppia carica incarnata da Menesini: quella di sindaco di Capannori e quella di Presidente della Provincia di Lucca. Entrambe ci sembrano utilizzate in modo strumentale per fini politici legati alla persona, più che al territorio".