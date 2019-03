Politica



Assi viari, è polemica tra Menesini e Tambellini

martedì, 5 marzo 2019, 16:39

È polemica aperta sui social tra il sindaco di Capannori Luca Menesini e il primo cittadino di Lucca Alessandro Tambellini, a poca distanza dall'incontro in cui i tecnici dell'Anas presenteranno il progetto definitivo degli assi viari (in programma alle ore 17 alla Cappella Guinigi del complesso San Francesco). Menesini ha infatti annunciato polemicamente su Facebook che non parteciperà all'iniziativa voluta dal sindaco del capoluogo. A stretto giro è arrivata la replica di Tambellini che definisce "fuori luogo" il comportamento dell'altro sindaco.

"Oggi pomeriggio i tecnici Anas vengono a Lucca a presentare il progetto dell'asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese – ha scritto il sindaco di Capannori Luca Menesini –. Il Comune di Lucca mi ha invitato a partecipare, ma io non parteciperò. Per un motivo semplice semplice: sarò presente a tutte le iniziative di presentazione del progetto che saranno rivolte ai cittadini. Quella di oggi, però, non è aperta al pubblico ma è per gli amministratori dei territori della Lucchesia e per Enti. Esattamente il contrario del principio che piace a me: a me piace presentare i progetti in assemblee pubbliche dove i cittadini possono dire la loro; è un'opera impattante ed enorme, non si può continuare a rinviare il confronto con le persone. Bisogna che Anas comprenda che per quanto abbia studiato le strade della Piana, non ci vive. E la conoscenza posseduta da chi i luoghi li vive è nettamente più reale e utile di quella prodotta dagli studi su Google Maps o con qualche sopralluogo da Roma in Lucchesia. Detto questo ho una buona notizia: il progetto finalmente ci è stato inviato, giusto stamani. Quindi siete già invitati tutti a partecipare al l'assemblea pubblica di presentazione che faremo a Capannori, ad Artè, giovedì 21, ore 21. Ovviamente chiederò ai tecnici di Anas di esserci. Un'occasione perché capiscano che il sistema tangenziale va fatto con le modifiche che già da tempo (non ero presidente io) la Provincia ha loro inviato. Vi farò vedere anche le ipotesi di modifica che chiediamo, con l'augurio che tutti i livelli Istituzionali si schierino apertamente e definitivamente con la richiesta delle modifiche progettuali che salvaguarderebbero la Piana di Lucca. Inoltre, tutti gli alti livelli istituzionali dovranno dare certezza del finanziamento anche dell'altro asse perché - come tutti hanno sempre detto - un'opera monca crea più disagi che miglioramenti. Gli assi viari non sono una questione ideologica, smettetela di tenere posizioni per partito preso: gli assi viari sono cose concrete che incidono sull'assetto del territorio, sulla sua sicurezza idrogeologica e sulla vivibilità dei centri abitati. Oh, fatto come fatto, l'asse nord-sud non risolve nessuna delle tre cose in modo forte e definitivo. Le migliorie sono già state proposte da esperti, basta anteporre gli interessi dei territori e dei cittadini a quelli di posizionamento politico. Per cui, come promesso, faremo il via a un percorso che permette alle persone di capire cosa vorrebbero fare sul nostro territorio e di conseguenza cominciare anche a lavorare al cambiamento che ci vuole. Perché finché non c'era il progetto definitivo era dura far capire di cosa si parlasse: per queste cose ci vogliono le carte, non le chiacchiere general generiche. Io sto dalla parte dei cittadini, non dalla parte delle dinamiche romane, perché è la parte giusta in cui stare".

"C'è un progetto importante, quello degli Assi Viari, di cui si parla da tantissimo tempo e, visto che non sarà privo di impatto sulla vita di Lucca e della Piana, necessita di essere guardato e approfondito con attenzione, serenità e tranquillità – è la replica del sindaco Alessandro Tambellini –. E c'è un sindaco, il sottoscritto, che di fronte all'immobilismo generale, soprattutto di chi, come l'amministrazione provinciale, coordina il procedimento senza però essersi ancora preoccupata di mostrare le carte, si è sentito in dovere di organizzare un momento pubblico, per permettere a tutti di vedere il progetto Anas. Per questo motivo ho convocato per oggi, alle 17 in Cappella Guinigi, i tecnici di Anas, che, dopo l'inchiesta pubblica, le modifiche richieste dagli Enti coinvolti nel procedimento, tra cui il Comune di Capannori, che a suo tempo fece cambiare il tracciato rispetto alla versione originale, i vari procedimenti per la valutazione dell'impatto ambientale, hanno redatto un progetto. Mi è sembrato doveroso farlo conoscere con tranquillità, per capire che cosa viene previsto, dove, come e perché: ecco perché ho invitato i sindaci, i rappresentanti del territorio, il presidente della Provincia e i referenti dei comitati dei cittadini. Ed ecco perché organizzeremo incontri mirati con i cittadini, sui territori direttamente coinvolti dal tracciato, come ho già detto alle tante persone con cui ho parlato. Anzi, di più: sono ben disponibile a trovarmi con chiunque e in qualunque luogo per mostrare il progetto, spiegarlo, renderlo comprensibile a tutti. Reputo quindi improprio e fuori luogo che il presidente della Provincia impartisca lezioni riguardo alla partecipazione. Mi sembra superfluo ricordare che il controllo e la supervisione, da dopo l'inchiesta pubblica e per tutto il tempo che è stato necessario per arrivare alla realizzazione del progetto, fossero a carico dell'amministrazione provinciale, visto che lo stesso progetto ha una valenza ampia, che riguarda i comuni della Garfagnana, della Mediavalle, di Lucca, Capannori, fino ai comuni di Porcari e Altopascio. Quindi l'attività di supervisione era necessariamente nei compiti della Provincia. Quando il presidente della Provincia organizzerà momenti di confronto mi avvisi, che io a differenza sua sarò molto contento di partecipare".