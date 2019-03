Assi viari: incontri tecnici sul progetto

Altri articoli in Politica

mercoledì, 13 marzo 2019, 17:44

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Giovanni Minniti interviene ancora sulla polemica sorta dopo lo spettacolo sui migranti all’ITE Carrara e replica alle affermazioni dell’attore Marco Brinzi

mercoledì, 13 marzo 2019, 15:59

Il consigliere comunale Barsanti replica alle parole di Tomei, presidente del circolo Pd di Sant'Anna, e dell'attore Marco Brinzi, i quali difendono lo spettacolo sui migranti portato nelle scuole e duramente criticato anche dal provveditore agli studi Buonriposi

mercoledì, 13 marzo 2019, 15:59

L'amministrazione comunale aderirà alle manifestazioni e alle iniziative che saranno realizzate sul territorio, per esprimere contrarietà al disegno di legge Pillon: che, sul tema del diritto di famiglia, propone uno stravolgimento delle norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

martedì, 12 marzo 2019, 22:01

Il capogruppo della Lega in consiglio comunale Giovanni Minniti interviene ancora sulla polemica sorta dopo lo spettacolo sui migranti all’ITE Carrara e replica alle affermazioni dell’assessore Del Chiaro che ha difeso la rappresentazione teatrale pro-immigrazione

martedì, 12 marzo 2019, 16:40

Maggiore coinvolgimento delle categorie nelle scelte per il futuro della città, necessità di una scossa amministrativa, confronto su nuove idee per il rilancio. Si è sviluppato su questi punti il faccia a faccia tra la Confartigianato e le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, che hanno così iniziato un...

martedì, 12 marzo 2019, 09:44

Tiene ancora banco la polemica sul progetto degli Assi Viari e sulla mancata partecipazione di Luca Menesini all'incontro a Lucca del 5 marzo. CasaPound sezione Piana di Luccacommenta l'incontro convocato dallo stesso Menesini per domani fra i sindaci della Piana