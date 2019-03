Politica



Barabini e Betti: "Consiglio comunale straordinario su Lucca 2030, è un'ottima occasione"

sabato, 16 marzo 2019, 15:05

"Le liste civiche e i partiti di centrodestra hanno fatto centro convocando un consiglio comunale straordinario sul futuro della città: una mossa azzeccata, che accende i riflettori sulle scelte e sulle strategie da adottare per assicurare a Lucca un ruolo da protagonista". Lo sottolineano in una nota Roberta Betti e Cinzia Barabini, rispettivamente segretario e presidente di SìAmoLucca e Lucca in Movimento.



"Ci sembra particolarmente importante sottolineare che il consiglio comunale sarà aperto a interventi esterni, perché è giusto che arrivino spunti da chi il territorio lo vive, dagli esponenti delle principali realtà lucchesi - commentano -. Ma non sarebbe male, se ce ne sarà la disponibilità, di poter ascoltare durante la seduta anche esperienze vincenti attuate nei capoluoghi vicini, o comunque il punto di vista di personaggi che hanno un ruolo abche esternamente alla città. Andare quindi anche oltre i nostri confini. Ci sembra azzeccato e giustamente provocatorio anche il titolo del consiglio comunale, ovvero "2030: Lucca Capitale o città ai confini dell'impero?", perchè siamo di fronte ad una sfida che riguarda lo sviluppo del territorio da qui ai prossimi dieci anni".



Barabini e Betti, oltre un mese fa, avevano lanciato proprio un appello per l'apertura di un dibattito di alto profilo, che raccogliesse le energie migliori. "Il consiglio comunale è il luogo piu' adatto per la discussione - concludono le due esponenti di SìAmoLucca e Lucca in Movimento - si tratta del luogo istituzionale per eccellenza, in cui far fruttare i suggerimenti che arriveranno. Per questo ci auguriamo un'ampia partecipazione, che vada dalle categorie lavorative agli intellettuali e ad altre figure di spicco".