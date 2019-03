Politica



Barsanti (CasaPound) attacca la giunta Tambellini: "Il Comune spende soldi pubblici per fare propaganda pro-immigrazione selvaggia"

lunedì, 11 marzo 2019, 15:02

Il consigliere comunale di CasaPound, Fabio Barsanti, attacca via social la decisione della giunta Tambellini di sostenere l'iniziativa portata nelle scuole dal comune.

"Sapete quanto è costata ai cittadini - chiede il consigliere di CasaPound dalla sua pagina Facebook - la messinscena pro-immigrazione portata nelle scuole dal Comune, con la collaborazione dell'attore Marco Brinzi? Ve lo dico io: 2818,83 euro, come verificabile da determina del 30 novembre scorso. Un'iniziativa pagata con soldi pubblici che sa di triste lavaggio del cervello in età scolastica. La sinistra, non sapendo più che pesci prendere per difendere l'indifendibile riguardo all'immigrazione, punta sui minori e sugli studenti, nel tentativo di far passare il pensiero unico attraverso un'ipocrita messinscena".

"Mi chiedo se agli studenti venga fatto capire anche ciò che sta dietro all'immigrazione di massa verso l'Italia - continua Barsanti - come il ruolo di favoreggiamento delle Ong smascherato da media ed inchieste; oppure il business delle cooperative che ha portato, per esempio, all'inchiesta di Mafia Capitale dove è coinvolto lo stesso partito dell'attuale maggioranza cittadina, il Pd; oppure i dati relativi all'aumento della criminalità e delle violenze subite dagli italiani negli anni di maggior sbarco selvaggio sulle nostre coste."

"Tentare di imporre in modo subdolo la propria idea, tra l'altro anti-storica, sull'immigrazione - conclude la nota - è già di per se un'iniziativa di bassa e vigliacca propaganda politica; se a questo aggiungiamo il fatto che a pagarla sono tutti i lucchesi, la cosa diviene inaccettabile. Un invito lo faccio personalmente agli studenti delle scuole lucchesi: ribellatevi, pensate con la vostra testa e imparate ad amare la vostra Nazione. Approfondite e documentatevi, senza fermarvi all'apparenza e farvi fregare da chi, in caduta libera di consensi, approfitta di voi per seminare la propria propaganda".