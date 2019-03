Barsanti sugli auguri di morte a candidato CasaPound a Capannori: "Purtroppo non è un caso isolato. Basta guardare il profilo del consigliere di Lucca Daniele Bianucci"

Altri articoli in Politica

martedì, 19 marzo 2019, 18:53

Marco Chiari di Fratelli d'Italia ha diffuso un comunicato sull'annosa e incredibile vicenda delle ex Officine Lazzi a S. Anna, un terreno altamente inquinato che è stato acquistato da un privato cittadino il quale, da ben dieci anni, non può fare nulla per colpa dell'inquinamento imputabile alla ex Lazzi e...

martedì, 19 marzo 2019, 17:22

Giovanni Lemucchi, vicesindaco con delega alle partecipate (Lucca Civica) e Claudio Cantini, presidente commissione partecipate (Lucca Civica) intervengono in merito al percorso per la ripubblicizzazione dell'acqua in Toscana

martedì, 19 marzo 2019, 14:53

Giovedì nella giornata dell'iniziativa nazionale lanciata da Romano Prodi per l'affermazione dei valori dell'Ue, Cento piazze per l'Europa, il gruppo di impegno civico Lucca@Europa invita la città a un momento di condivisione nel loggiato di Palazzo Pretorio, in piazza San Michele

martedì, 19 marzo 2019, 11:36

Nota congiunta dei gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, SìAmoLucca e Lucca in Movimento

martedì, 19 marzo 2019, 11:24

Il comitato elettorale per la lista "Insieme per il territorio" interviene in merito al rinnovo dell'assemblea del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, per il periodo 2019/24, dopo essere stata impropriamente etichettata come di centrodestra

martedì, 19 marzo 2019, 09:41

Il capogruppo della Lega Giovanni Minniti commenta la notizia delle celebrazioni in Portogallo dedicate all'aeronauta lucchese Vincenzo Lunardi