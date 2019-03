Politica



Bertolucci (Earth Strike): "I cittadini di Lucca hanno a cuore il pianeta e il loro futuro"

venerdì, 15 marzo 2019, 15:55

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento letto da Simone Bertolucci di Earth Strike Lucca durante il consiglio comunale dedicato all'emergenza climatica.

La manifestazione di oggi ha mostrato che i cittadini di Lucca, giovani e meno giovani, hanno a cuore il pianeta e il loro futuro. Ma soprattutto, che abbiamo paura. Abbiamo paura per il nostro futuro, abbiamo un grande timore di cosa ci aspetta nei prossimi anni se non agiremo subito.

Siamo nel bel mezzo di una crisi climatica e in molti faticano a riconoscerlo. Stiamo perdendo tempo. Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni nel prossimo decennio se vogliamo un pianeta vivibile per noi stessi e le future generazioni. Non dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo salvare noi stessi.



A livello locale possiamo già fare tanto per ridurre le emissioni di gas serra; qualcosa è stato fatto, ma non abbastanza.



In molti dal mondo politico ci hanno espresso il loro supporto negli ultimi giorni. Ne prendiamo atto.



Quello che vogliamo vedere adesso sono azioni concrete, non parole vuote. Vogliamo vedere obiettivi ambiziosi, un piano per affrontare i prossimi 10 anni, un piano per ridurre le emissioni a zero il prima possibile.



L'amministrazione locale intraprenderebbe un primo passo importante e necessario sottoscrivendo la dichiarazione di emergenza climatica.



Tutti sono in grado di difendere l'ambiente a parole, solo in pochi avranno il coraggio di fare veramente qualcosa.



La domanda chi ci poniamo è: sono le persone qui presenti tra quei pochi?



Noi di Earth Strike e Fridays for Future ce lo auguriamo e non ci fermiamo qui. Continueremo a scendere in piazza fino a che non vedremo una reazione adeguata dalla politica.