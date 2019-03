Politica



Cambiamenti climatici, Poletti: “Organizzeremo tre incontri di approfondimento sul tema”

venerdì, 15 marzo 2019, 13:38

“Oggi, 15 marzo, in tutto il mondo e in numerose città italiane e del nostro territorio provinciale si è manifestato per l'ambiente grazie alle ragazze e ai ragazzi di tutto il mondo che hanno accolto l'appello della giovanissima attivista svedese Greta Thumberg che lotta per lo sviluppo sostenibile e contro i cambiamenti climatici”.

Così il consigliere provinciale Luca Poletti con delega agli indirizzi formativi e all’istruzione interviene sulla manifestazione odierna promossa in tutto il mondo.

“Una giornata importante e storica – aggiunge -, una giornata in cui nel capoluogo Lucca e a Viareggio ha radunato centinaia e centinaia di studenti: un ‘grido’ pacifico ma forte che deve trovare sostegno da parte degli adulti chiamati direttamente in causa. Come consigliere provinciale delegato intendo accogliere questo appello e promuovere tre appuntamenti su questo tema con esperti nelle tre marco-zone della provincia: ossia Piana di Lucca, Media Valle Garfagnana, e Versilia. Incontri di approfondimento su temi ecologici e formativi. I giovani ci chiedono un impegno serio e continuativo per garantire un futuro al pianeta e noi tutti siamo chiamati ad agire subito prima che sia troppo tardi”.