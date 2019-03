Politica



Centrodestra e civiche: "Comics & Games, spazi food sulle Mura, si privilegino le attività lucchesi"

venerdì, 29 marzo 2019, 15:10

"Per la prossima edizione di Lucca Comics & Games si cerchi di avere un occhio di riguardo per le attività locali". Lo sostengono, in una nota, i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Siamo di fronte ad una grande manifestazione che dà lustro alla nostra città, e proprio per questo c'è bisogno di migliorare costantemente e chiarire alcuni aspetti - spiega lo schieramento di centrodestra -. Uno di questi è il bando attraverso cui si assegneranno gli spazi food lungo l'anello delle Mura, che saranno numerosi. Crediamo sia necessario trovare una formula che consenta di creare una corsia preferenziale per le attività del territorio, per evitare che tutti gli spazi siano affidati a chi arriva da fuori, fa il pieno di incassi in cinque giorni e poi non lascia nulla sul territorio. Al contrario, riteniamo giusto si introducano criteri che consentano di lavorare a chi a Lucca, sia dentro che fuori dalla cerchia urbana, soffre tutto l'anno o comunque garantisce un servizio, dando un gettito costante alle casse comunali attraverso il pagamento delle tasse". Da qui l'appello all'amministrazione e alla società pubblica che gestisce l'evento. "Chiediamo un impegno a Comune e Lucca Crea - concludono i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra - siamo convinti che vadano trovati, nelle pieghe della normativa, clausole e criteri premianti per le ditte locali, che garantiscono occupazione ai lucchesi e lavorano tutto l'anno in una situazione difficile, visto anche l'aumento della tassa del suolo pubblico, schizzata a livelli stellari. E proprio a Comune e Lucca Crea chiediamo dunque di pronunciarsi sulla questione".