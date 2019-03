Politica



Cna: “Assi Viari, fondamentali per lo sviluppo e la competitività del territorio lucchese”

giovedì, 7 marzo 2019, 13:33

Per Cna di Lucca è fondamentale andare avanti senza perdite di tempo nella realizzazione degli assi viari della provincia. Si associa alla posizione espressa da molti rappresentanti politici e da altre associazioni nella direzione di dotare al più presto il territorio di un’infrastruttura viaria in grado di favorire lo sviluppo alle aziende e il veloce movimento delle merci.

“Abbiamo ribadito più volte negli anni la nostra posizione assolutamente favorevole alla realizzazione degli assi viari, – spiega Andrea Giannecchini, presidente provinciale Cna – e continuiamo a sostenerlo sia come imprenditori e portatori di interessi del settore autotrasporti, sia come cittadini. In primo luogo, è fondamentale per la competitività del nostro territorio dotare la piana di una struttura che aumenti la velocità di circolazione delle merci e delle persone e favorisca e intensifichi il collegamento fra le varie aree produttive che ormai subiscono da anni una rete viaria inadeguata e obsoleta. Inoltre è ormai ampiamente dimostrato che strade adeguate ad un certo tipo di circolazione, soprattutto se intensa e pesante, aumentano nel complesso la sicurezza dei cittadini e contribuiscono alla diminuzione generale dell’inquinamento alleggerendo le aree a intenso traffico e quindi la permanenza media dei mezzi di trasporto in quelle aree.

“Non ci sembra di intravedere in un breve futuro un calo di veicoli in circolazione – conclude Giannecchini – anzi, il contrario. Per cui se vogliamo garantire competitività e sicurezza al territorio è necessario andare avanti senza indugi e realizzare quanto prima questa determinante infrastruttura”.