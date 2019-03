Politica



Comitato ambiente e salute Sant'Anna e San Donato: "Per distruggere un quartiere l'albero si taglia e al suo posto si pianta un'antenna"

venerdì, 8 marzo 2019, 09:48

Nuovo intervento del "Comitato ambiente e salute Sant'Anna e San Donato" che attacca l'amministrazione comunale.



"Allo slogan promosso dall'amministrazione comunale in occasione della Festa dell'Albero "Per fare una città ci vogliono gli alberi", noi rispondiamo: "Per distruggere un quartiere l'albero si taglia e al suo posto si pianta un'antenna" - esordisce il comitato -. Il 28 febbraio tra i quartieri di Sant'Anna e San Donato è stata installata una nuova antenna e la vita per la nostra comunità è cambiata. Questa nuova realtà ha portato tutti noi a documentarci e a valutare gli effetti che le onde elettromagnetiche producono sul corpo umano. Questo articolo è rivolto a tutti i nostri concittadini affinchè anche loro si informino. Purtroppo le opinioni sugli effetti dell'elettrosmog sono ancora contrastanti: da una parte gli organi ufficiali deputati alle rilevazioni tranquillizzano sulle possibili conseguenze per la salute. La legislazione italiana è più restrittiva rispetto a quella europea e stabilisce il limite massimo a 6V/m, di contro la letteratura sull'elettrosmog ci fornisce dati tutt'altro che confortanti. In particolare uno scienziato dell'Università di Padova, Gino Levis uno dei massimi esperti italiani sugli effetti delle onde elettromagnetiche, sostiene che i limiti di esposizione più sicuri per l'uomo sono di 0,5V/m: traete voi le conclusioni".



"Per fortuna molte persone si stanno ribellando - prosegue il comitato -, perché cominciano sempre più a fidarsi degli studi di scienziati indipendenti e sono coscienti che vivere vicino ad una antenna provochi nel tempo e nelle persone più sensibili, bambini, anziani, malati, mutamenti genetici silenti e irreversibili. Anche all'Ilva di Taranto è successa la stessa cosa e quando ce ne siamo accorti era tardi! È chiaro che di fronte ad informazioni così contraddittorie, l'atteggiamento da intraprendere è la cautela, quindi le amministrazioni dovrebbero praticare il ragionevole dubbio in attesa di riscontri certi. I sindaci rispondono in prima persona della salute dei loro cittadini!"



"Si deve prendere esempio da quei comuni attenti come il comune di Piacenza - sostiene il comitato -, che ha bloccato l'installazione di un'antenna Iliad, perché nella zona erano già presenti altri impianti di altre compagnie. Inoltre per costruire la rete 5G in Italia occorrerà installare un quantitativo molto alto di nuove antenne sempre che i comuni e i residenti lo permettano: da noi il comune lo ha già permesso! Sappiamo che ormai le antenne sono come i ponti, le strade... ma questo non deve permettere che le nostre vite vengano stravolte in funzione di installazioni selvagge, perché gli amministratori dovrebbero avere le competenze per trovare soluzioni adeguate per tutti i cittadini".



"Paradossalmente - conclude il comunicato - se il nostro quartiere fosse stato invaso da una gigantesca pala eolica, lo avremmo accettato perché, nonostante l'impatto visivo molto forte, capivamo che era per l'energia pulita e quindi per un futuro migliore. Lasciamo le valutazioni urbanistiche e ambientali alle due commissioni preposte alla salvaguardia dell'ambiente e al decoro urbano, che a suo tempo non hanno alzato un dito per opporsi ad una scelta così scellerata, che non ha precedenti e lasciamo che sia l'opinione pubblica a giudicare; perché tanto quel mostro issato in mezzo alla piazza parla da solo! Nessun dorma!"