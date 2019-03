Politica



Comitato: "Presentazione Assi Viari, cittadini non invitati"

domenica, 3 marzo 2019, 09:56

Il Comitato Assi Viari Lucca interviene in vista della presentazione del progetto definitivo degli "Assi Viari", in programma il 5 marzo a Lucca, lamentando però di non essere stato invitato.



"Ecco il giorno che stavamo aspettando - esordisce il Comitato -: il 5 marzo a Lucca verrà presentato il progetto definitivo della Tangenziale est, meglio noto con il famigerato nome di "Assi Viari". Vi starete chiedendo perché non ne sapete nulla, e perché la notizia vi arrivi (come sempre) dal Comitato. La risposta è molto semplice: perché non siete stati invitati. Come noi, del resto".

"Infatti - spiega -, siamo venuti a sapere che l'amministrazione comunale di Lucca ha organizzato questa bella presentazione invitando anche ANAS ma senza informare la cittadinanza (come sempre). L'invito, che abbiamo potuto vedere, è rivolto infatti solo: 1) Agli Onorevoli Senatori e Parlamentari; 2) Al Presidente della Regione Toscana; 3) Agli assessori e Consiglieri Regionali; 4) Al Presidente della Provincia di Lucca; 5) Ai Sindaci della Piana di Lucca, Mediavalle e Garfagnana; 6) Alle associazioni di categoria e agli Ordini Professionali; 7) Alle fondazioni bancarie; 8) Ai sindacati. E i cittadini? Niente. Il cittadino si arrangi".

"Questa è la bella trasparenza che abbiamo (e abbiamo sempre avuto) a Lucca - conclude -. Siamo in attesa di spiegazioni da chi ha fatto della "partecipazione" uno dei suoi slogan più gettonati".