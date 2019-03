Politica



Consiglio, nuovo regolamento e nuove tariffe sui rifiuti

mercoledì, 20 marzo 2019, 09:01

di eliseo biancalana

Più inquini, più paghi. È questo, a detta dell'amministrazione comunale, il principio che ispira il nuovo il regolamento e le nuove tariffe sui rifiuti approvati dal consiglio comunale. Le proposte di delibera sono state presentate dall'assessore all'ambiente Francesco Raspini. Le nuove regole applicano alle bollette un nuovo sistema di calcolo sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti dai nuclei familiari.



La principale novità infatti riguarda i criteri adottati per gli utenti del porta a porta che vedranno nella bolletta uno sconto o una penalità a seconda dell'entità del conferimento di minori o maggiori quantitativi di rifiuti indifferenziati. "Chi più inquina, più paga" ha spiegato l'assessore. Altre novità sottolineate da Raspini sono l'introduzione di un incentivo all'uso di pannolini lavabili e di agevolazioni per gli esercizi che destinano prodotti alimentari alla solidarietà. Resterà comunque invariata per un anno la modalità di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. Sul fronte della lotta all'evasione, verrà chiesto agli utenti che vogliono far esentare un immobile di autocertificare che l'edificio è privo di utenze.



Positivo il commento della maggioranza di centrosinistra. Chiara Martini (PD) ha inoltre ringraziato i cittadini che collaborano alla raccolta differenziata. Critiche le minoranze. Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) e Marco Martinelli (Forza Italia) hanno sostenuto che il nuovo sistema provocherà un aumento delle tariffe. Massimiliano Bindocci (M5S) ha bocciato l'operato di Sistema Ambiente nella gestione del servizio dei rifiuti. Il nuovo regolamento e le nuove tariffe sono passati con il voto favorevole del solo centrosinistra.



Il consiglio ha anche approvato una delibera che ha per oggetto il regolamento della vecchia Tares. Si tratta di una correzione dovuta al fatto che non era stata considerata un'agevolazione che prevedeva l'esenzione per gli esercizi presenti nelle frazioni sotto i 150 residenti.