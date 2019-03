Politica



Consiglio, scontro sull'Hotel Universo

giovedì, 7 marzo 2019, 09:04

di eliseo biancalana

È polemica in consiglio comunale sui lavori di riqualificazione all'Hotel Universo di piazza del Giglio. La maggioranza di centrosinistra ha approvato il permesso di costruire in deroga (ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 65 del 2014) per il progetto di installazione di una scala esterna di emergenza a uso dell'albergo in Corte Paoli. Le opposizioni hanno espresso dubbi sulla delibera e non hanno partecipato al voto.



La delibera è stata presentata nell'aula di Palazzo Santini dall'assessore all'urbanistica Serena Mammini. L'assessore ha inoltre definito i lavori in corso all'Hotel Universo "una riqualificazione di alto livello". "Con questo intervento Lucca entrerà in un importante network alberghiero che la farà conoscere sempre più nel mondo" ha sostenuto, sottolineando inoltre che ci saranno positive ricadute occupazionali sul territorio.



Critico invece il giudizio delle minoranze. Massimiliano Bindocci (M5S), Serena Borselli (Lucca in Movimento) e Fabio Barsanti (CasaPound) hanno espresso infatti perplessità sull'iter del permesso. Tra l'altro, l'approdo in aula della proposta di delibera è stato preceduto da un intervento molto critico di Fratelli d'Italia sui giornali.



Il sindaco Alessandro Tambellini ha sostenuto la necessità di andare avanti con la riqualificazione: "Siamo un Paese bloccato, vogliamo continuare così? Amiamo la nostra città se favoriamo le azioni di recupero". A favore della delibera sono intervenuti anche i dem Francesca Pierotti e Roberto Guidotti.



Il dirigente comunale Graziano Angeli ha chiesto di poter intervenire per chiarire che è a disposizione dei consiglieri per chiarire eventuali dubbi. Remo Santini (SìAmo Lucca) ha ribadito le perplessità delle opposizioni e ha annunciato l'intenzione di non votare la delibera. Tra Santini e la Mammini c'è stato a riguardo un vivace scambio di vedute.



Sempre in materia di urbanistica, il consiglio ha approvato lo schema di convenzione per costruire un nuovo fabbricato ad uso di sala parrocchiale in aderenza alla casa canonica della chiesa di San Michele in Sant'Angelo in Campo. Positivo il commento della consigliera Silvia Del Greco (PD) che ha sottolineato che il nuovo spazio servirà per iniziative culturali e per riunioni.