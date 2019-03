Politica



Da piazza San Frediano: "Chiediamo cura e diritti per tutte le famiglie, nessuna esclusa"

venerdì, 29 marzo 2019, 19:00

"Chiediamo uguaglianza e libertà per tutte le donne e tutti gli uomini. Chiediamo cura e diritti per tutte le famiglie, nessuna esclusa. Chiediamo uno stop deciso e unanime nei confronti di chi, con gesti e parole, alimenta odio, discriminazioni, esclusione ed emarginazione".

Di fronte ad una piazza interessata, è stata la presidente dell'associazione LuccAut, Romina Incorvaia, ad aprire la manifestazione che, in piazza San Frediano, ha animato il Centro storico di Lucca. Molte persone, infatti, non hanno voluto mancare l'appuntamento per esprimere il proprio dissenso ai contenuti del tredicesimo convegno sulla famiglia, attualmente in corso a Verona. A promuovere l'iniziativa, appunto, l'associazione LuccAut; a cui si sono aggiunte, in questi giorni, un numero sempre crescente di organizzazioni: Agedo Toscana Livorno, Amnesty Lucca gruppo 201, Anpi Lucca, Arci Lucca Versilia, Associazione toscana volontari della libertà Atvl Lucca, Bit Bisessuali in Toscana, Centro Antiviolenza Luna Asp, Cgil Lucca, Associazione Giorgio Tazioli, Communitas Asdc, Compartecipo insieme, Coop Solidando Equinozio, La Città delle Donne, Libera contro le mafie - presidio di Lucca, Maschile plurale Lucca, Non una di meno Lucca, Osservatorio per la pace Capannori, Pinkriot Arcigay Pisa, Unione sindacale di base Lucca.

"A Verona, in questi giorni, si stanno ritrovando i movimenti più retrogradi e reazionari del pianeta – ha ricordato Romina Incorvaia - un appuntamento che, per i contenuti annunciati e i relatori previsti, rappresenta un attacco frontale a quei principi di libertà e uguaglianza, che con fatica abbiamo conquistato in anni di percorsi di emancipazione, e per i quali continuaiamo ogni giorno a lottare".

Durante il presidio è stata data lettura al messaggio che don Nando Ottaviani, parroco di Coreglia Antelminelli, ha voluto inviare ai manifestanti. "Il mondo è bello perché è rappresentato e arricchito da tutti i colori della terra: ogni colore ha una sua storia da raccontare e un dono da offrire – le parole di Don Nando - E tutti insieme formano l'arcobaleno della bellezza e della vita. Ogni essere umano è libero di amare e di essere amato. Guai all'uomo che osa etichettate l'altro, guai al Cristiano che si arma della parola di Dio per giudicare e condannare il proprio fratello, guai a chi vive nell'ipocrisia volendo a forza togliere la pagliuzza nell'occhio del fratello senza vedere la propria trave, guai a chi si maschera di finta pietà per poi discriminare e addossare colpe che sono anche le proprie. Dio vi benedica e vi faccia essere dei bei colori lucenti per colorare questo mondo grigio e freddo".