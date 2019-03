Politica



Il centrodestra: "Buonriposi ha votato alle primarie Pd, ora il quadro è chiaro"

giovedì, 7 marzo 2019, 17:02

"E' proprio il caso di dire che il cerchio si chiude, e finalmente i contorni di quanto sia avvenuto alle elezioni amministrative del 2017 è definitivamente chiaro". Lo sostengono in una nota congiunta i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento. "Con la doverosa premessa che ognuno può fare le scelte che vuole in quanto siamo in una democrazia - si legge nella nota - abbiamo appreso che Donatella Buonriposi domenica scorsa ha votato alle primarie del Pd. Una notizia che per noi ha un valore politico: ora tutto torna. Ovvero chi si presentò due anni fa nella corsa a sindaco di Lucca, con una lista che strizzava l'occhio all'elettorato di quel centrodestra da cui lei stessa proveniva, getta definitivamente la maschera con la sua scelta di prendere parte alle consultazioni del Partito Democratico, per designare il nuovo segretario. Si tratta dell'ultimo tassello mancante, per una conferma conclusiva che la scesa in campo della Buonriposi fu studiata ad arte, evidentemente proprio in base ad un accordo con il centrosinistra, per indebolire il nostro schieramento e sostenere Tambellini, per cui poi fece dichiarazione di voto al ballottaggio". Partiti e liste civiche aggiungono altre considerazioni. "E' vero che già da mesi in consiglio comunale la Buonriposi è ormai organica alla maggioranza, e quindi non puo' piu' essere considerata all'opposizione di questa giunta - aggiungono i gruppi consiliari di partiti e civiche di centrodestra -. Ma il voto alle primarie del Pd rappresenta la sintesi del suo operato in consiglio fino ad oggi. Ribadiamo la nostra distanza da queste azioni di trasformismo con il disinvolto passaggio da uno schieramento all'altro, e sosteniamo invece che la politica, se vogliamo che i cittadini non la detestino sempre di più, deve evitare questi giochi e vivere di trasparenza senza ambiguità. Auguriamo alla consigliera Buonriposi in bocca al lupo per la sua scelta, mentre noi restiamo fedeli al progetto alternativo ad un centrosinistra che sta paralizzando Lucca".