Politica



Il comitato contro gli assi viari prepara la battaglia legale

giovedì, 28 marzo 2019, 08:42

di eliseo biancalana

Il comitato contro gli assi viari si prepara a impugnare di fronte alla giustizia amministrativa il progetto definitivo del primo stralcio del nuovo sistema tangenziale di Lucca. L'obiettivo è l'annullamento completo dell'opera. Le mosse per raggiungere questo risultato sono state illustrate durante un'affollata assemblea che si è svolta ieri sera nei locali della parrocchia di San Cassiano a Vico.



Durante la riunione, Alessio Stefanini ha mostrato ai partecipanti il tracciato del progetto definitivo. Diverse le criticità evidenziate, anche sulla base di quelle che erano state le indicazioni dei garanti dell'inchiesta pubblica e le osservazioni della provincia. Inoltre è stato sostenuto che la nuova viabilità aumenterà sensibilmente il traffico su Capannori senza recare significativi vantaggi alla Piana e a Lucca, mentre a giovarne sarebbe invece la Valle del Serchio.



Per contrastare il progetto il comitato vuole seguire in parallelo due strade. La prima è quella delle osservazioni. Dalla data di presentazione del progetto definitivo i cittadini interessati dagli espropri hanno sessanta giorni di tempo per avanzarle. A quanto però sostenuto in assemblea, le osservazioni non potranno comportare modifiche sostanziali dell'opera.

"Il progetto è stato approvato, questo diverrà esecutivo se non si impugna - ha sostenuto Stefanini -. Se nessuno dice nulla lo fanno". A tal fine, il comitato ha già contattato un avvocato esperto di diritto amministrativo per valutare la questione.



Durante l'assemblea sono stati raccolti i nominativi delle persone interessate ad avere informazioni su come opporsi al progetto. "Non è il caso di stare ad aspettare che arrivino le ruspe - ha detto inoltre Stefanini -. L'impugnazione la facciamo ora o lasciamo ai nostri figli la tangenziale".