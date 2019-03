Politica



Il comune annuncia il successo dell'incontro con i migranti

sabato, 2 marzo 2019, 16:22

Più di venti ragazzi, arrivati a Lucca da molti Paesi dell'Africa: che per settimane hanno compiuto piccoli lavori di manutenzione alla Fattoria Urbana e al parco fluviale. E decine e decine di persone, arrivate sul fiume per conoscere questi volontari, che hanno dato il loro contributo per rendere più bello e fruibile un bene comune, che appartiene a tutti.

E' stata un successo, stamani (sabato 2 marzo), l'iniziativa "La solidarietà costruisce sicurezza": l'iniziativa, promossa dal Comune di Lucca assieme all'associazione "Percorso in Fattoria", alla cooperativa Odissea, e realizzata lungo il Serchio (alla Fattoria Urbana, appunto), per presentare i risultati del progetto, sostenuto dalla Regione Toscana, "Sponda si-cura". All'appuntamento erano presenti il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessora al sociale Lucia Del Chiaro, il referente del sindaco per i diritti (e consigliere comunale) Daniele Bianucci, la responsabile dell'associazione "Percorso in Fattoria" Paola Fazzi e Valerio Bonetti e Riccardo Pensa della cooperativa Odissea.

"E' stato un bel momento di comunità – raccontano Lucia Del Chiaro e Daniele Bianucci – in cui tanti e tanti concittadini hanno voluto esprimere la gratitudine per l'impegno, volontario e gratuito, svolto da questi ragazzi migranti. Che si sono impegnati, al fianco di altri volontari della nostra Città, per prendersi cura di un bene comune: che sono di tutti e di cui tutti è importante che si facciamo carico. Noi crediamo che la strada intrapresa sia importante: e proseguiremo, con altri interventi sia sul Serchio, sia sul resto del nostro territorio