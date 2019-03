Politica



Il consiglio si schiera con Earth Strike, ma con qualche polemica locale

venerdì, 15 marzo 2019, 23:26

di eliseo biancalana

Quasi tutti d'accordo sul clima in consiglio. È passato all'unanimità (dei presenti) un ordine del giorno di sostegno allo sciopero per il clima che ha visto oggi scendere nelle strade del centro storico di Lucca un migliaio di manifestanti, per lo più giovani. Ma non sono mancate nell'aula di Palazzo Santini frecciate e polemiche tra i consiglieri.

Il consiglio si è riunito oggi pomeriggio per discutere dell'emergenza climatica. Il presidente Francesco Battistini ha esordito spiegando che la seduta è stata convocata per esprimere vicinanza ai manifestanti. È poi intervenuto l'assessore all'ambiente Francesco Raspini che ha parlato della gravità della situazione ambientale globale, facendo anche alcuni riferimenti a quella locale. "La politica è arrivata ancora una volta in ritardo, preceduta da una ragazzina" ha riconosciuto l'assessore, ricordando che lo sciopero mondiale per il clima è partito dall'iniziativa di Greta Thunberg, giovanissima attivista svedese.

I consiglieri hanno poi ascoltato gli interventi dei promotori della manifestazione. "La manifestazione di oggi ha mostrato che i cittadini di Lucca, giovani e meno giovani, hanno a cuore il pianeta e il loro futuro – ha detto Simone Bertolucci di Earth Strike –. Ma soprattutto, che abbiamo paura. Abbiamo paura per il nostro futuro, abbiamo un grande timore di cosa ci aspetta nei prossimi anni se non agiremo subito". Concetti ribaditi dalla biologa Arianna Chines: "Questi ultimi trent'anni hanno visto un peggioramento delle condizioni ambientali". Simona Torlai di Casa ALFA (Autismo ad ALto Funzionamento e Asperger) ha sottolineato le ricadute negative dell'inquinamento climatico sulla salute.

Dai consiglieri comunali è arrivata una generale condivisione della manifestazione che Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha definita "un evento molto importante". Il presidente della commissione consiliare ambiente Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini) ha ricordato che la commissione aveva nei giorni precedenti ricevuto e ascoltato le ragioni dei promotori della manifestazione. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dai consiglieri di maggioranza Gabriele Olivati (Lucca Civica), Chiara Martini (PD) e Gianni Giannini (PD).

Qualche nota polemica dalle opposizioni. Massimiliano Bindocci (M5S) ha espresso il proprio plauso ai manifestanti ma ha pure messo in discussione la coerenza dell'amministrazione, rinfacciandole una serie di scelte che secondo lui contraddicono le dichiarazioni ambientaliste della maggioranza. Di contro, l'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina ha difeso le scelte della giunta respingendo, tra l'altro, l'accusa di cementificare il territorio: "Non è cementificazione dotare i quartieri di nuovi servizi".

Simona Testaferrata (Forza Italia, ma intervenuta anche a nome di Lega e FdI) ha rilevato polemicamente che il consiglio sull'ambiente è stato convocato in pochi giorni mentre per il consiglio straordinario sulla sanità richiesto dalle minoranze ci sono voluti mesi, e su questo ha avuto una polemica con Battistini. Per SìAmo Lucca e Lucca in Movimento, Remo Santini si è detto dalla parte dei manifestanti ma ha sostenuto che ci sono contraddizioni nella posizione dell'amministrazione. Partiti e liste del centrodestra hanno annunciato che chiederanno un consiglio straordinario sullo sviluppo futuro di Lucca. Il problema della coerenza è stato sollevato anche da Fabio Barsanti (CasaPound).

Alla fine il consiglio ha approvato all'unanimità dei presenti un ordine del giorno (firmatari Olivati – Bianucci – Santini – Borselli – Consani – Bindocci) che esprime condivisione per le ragioni della manifestazione e impegna l'amministrazione ad agire per ridurre le emissioni inquinanti. Erano presenti in aula al momento del voto i consiglieri di PD, Sinistra con Tambellini, Lucca Civica, M5S, CasaPound, SìAmo Lucca e Lucca in Movimento.