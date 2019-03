Politica



Insieme per il territorio: "Lista civica voluta dai cittadini a disposizione di tutti"

martedì, 19 marzo 2019, 11:24

Il comitato elettorale per la lista "Insieme per il territorio" interviene in merito al rinnovo dell'assemblea del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, per il periodo 2019/24, dopo essere stata impropriamente etichettata come di centrodestra.



"Non è così - dichiara -: questa è una lista civica trasversale nata dalla volontà popolare senza nessuna preclusione di appartenenza e aperta a tutti, che al suo interno annovera persone provenienti dalle diverse estrazioni politiche dell'arco istituzionale oltre che da varie fasce sociali.

"Insieme per il territorio" non è una lista di destra, è un raggruppamento di "donne e uomini" rispettosi della parità di genere, imprenditori, professionisti , pensionati, desiderosi di avere un'ente efficiente e trasparente nella sua attività istituzionale che tenga conto della territorialità, cosa che in questi ultimi anni non è stato: questo è l'unico scopo e obbiettivo che accomuna i candidati della lista.

Chi ha informato la stampa non conosce bene la storia di tutti gli appartenenti alla lista "insieme per il territorio", ma non conosce bene neanche il funzionamento delle liste e delle candidature facendo una notevole confusione. Infatti esistono due schieramenti contrapposti che hanno presentato sotto la stessa denominazione una lista per ognuna delle tre fasce di contribuenza.

L'assemblea del consorzio, ente privato di diritto pubblico, sarà composta da 15 membri eletti dai consorziati, da 12 sindaci nominati dalla regione e da un rappresentante della regione stessa. L'assemblea, una volta costituita, provvederà ad eleggere il presidente e l'ufficio di presidenza al suo interno.

Con le votazioni non si elegge direttamente il presidente ne tanto meno ci sono scontri diretti fra candidati, ma semplicemente una competizione fra due schieramenti contrapposti.

Le scelte che verranno portate avanti dal consorzio, al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, sono sicuramente scelte di tipo politico oltre che amministrativo".