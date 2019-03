Italia-Lucca-Eritrea, un dialogo da riprendere

Altri articoli in Politica

venerdì, 1 marzo 2019, 12:39

Con queste parole il Nursind, sindacato autonomo degli infermieri, torna sulla questione della carenza di organico nell'Asl Nord Ovest, dopo i numeri forniti dagli stessi vertici aziendali

venerdì, 1 marzo 2019, 10:30

Offrire un sostegno concreto nei confronti dei problemi occupazionali che colpiscono in misura particolarmente rilevante le fasce sociali più deboli: creando occasioni di lavoro per le cooperative sociali, che impiegano al loro interno persone svantaggiate e in difficoltà. E' la proposta avanzata stamani dal consigliere comunale Daniele Bianucci

giovedì, 28 febbraio 2019, 22:14

Non si è fatta attendere la controreplica del capogruppo della Lega Giovanni Minniti alle dichiarazioni del consigliere comunale Daniele Bianucci sui lavori di riqualificazione del parco fluviale da parte di alcuni migranti

giovedì, 28 febbraio 2019, 20:45

La prossima settimana il personale dell'Anas è atteso a Lucca per presentare il progetto definitivo degli assi viari. L'ente nazionale delle strade ha così accolto l'invito del sindaco del comune Alessandro Tambellini

giovedì, 28 febbraio 2019, 16:04

"La qualità dell'aria nella piana di Lucca riguardo le polveri sottili, PM10 e PM2,5, è tra le peggiori d'Italia". Esordisce così il comunicato stampa di Massimiliano Bindocci, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Lucca

giovedì, 28 febbraio 2019, 14:56

Daniele Bianucci, consigliere comunale e referente del sindaco di Lucca per i diritti, risponde al capogruppo della Lega Giovanni Minniti, in merito alla manifestazione in programma sabato 2 marzo, alle ore 12,30 alla Fattoria Urbana