L'appello di Bianucci (Sinistra con Tambellini): "La città trovi modi e mezzi per valorizzare ancora di più l'esempio di Erno Erbstein"

domenica, 17 marzo 2019, 17:32

"Erno Erbstein è una delle figure più belle che il passato della Città ha consegnato al nostro futuro: perché rappresenta la testimonianza di una vita che ha saputo lottare contro i pregiudizi e le persecuzioni fasciste e naziste. Non a caso, è un esempio che è vissuto con orgoglio da tantissimi giovani lucchesi, sportivi e non. Credo che Lucca debba trovare, in fretta, modi e mezzi per valorizzare, ancora di più, la sua storia, che è quella della nostra Città: democratica e antifascista".

Il capogruppo di Sinistra con Tambellini, Daniele Bianucci, interviene su Erno Erbstein, a seguito dell'episodio che ha visto 'sfregiare' il cartello che indica la via che la città gli ha dedicato.

"Quanto è accaduto è inqualificabile, e ferisce tutte le cittadine e tutti i cittadini lucchesi – sottolinea Daniele Bianucci – Erbstein, ebreo di origine ungherese, fu l'allenatore che portò la Lucchese ai suoi massimi livelli. Fu però costretto, con sua figlia Susanna, ad abbandonare Lucca a causa delle leggi razziali: infamia del nostro Paese, volute da Mussolini. La sua testimonianza è oggi un esempio importante per tantissimi giovani lucchesi: e questo gesto, vigliacco e offensivo, non può che far vergognare la nostra Città. Ci rassicura il fatto che un'azione tanto bieca sia stata posta in essere da una piccolissima minoranza; perché Lucca è ben altra cosa: è democratica, accogliente, antifascista. Per questo, l'invito che lancio alla Città è di trovare, in fretta, modi e mezzi per valorizzare, ancora di più, la sua storia: esempio per tutti di una vita più forte di pregiudizi e violenze".