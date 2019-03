Politica



Le opposizioni fanno fallire l'elezione del garante dei detenuti

mercoledì, 27 marzo 2019, 08:51

di eliseo biancalana

Colpo di scena ieri sera a Palazzo Santini: l'unica candidata alla carica di garante dei detenuti, Alessandra Severi, non è stata eletta perché non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei voti. A far fallire l'elezione sono stati il centrodestra, il Movimento 5 Stelle e CasaPound, che hanno contestato la procedura adottata dal comune per individuare il nuovo garante. Per reazione la maggioranza ha abbandonato la seduta, impedendo il proseguimento del consiglio.

La votazione sulla garante è stata preceduta dalla relazione della garante uscente Angela Mia Pisano e da un dibattito tra i consiglieri sulla situazione della casa circondariale San Giorgio. La garante ha elencato le principali problematiche delle persone recluse. Ha menzionato la difficoltà a far partire attività lavorative per i detenuti e a trovare volontari che si impegnino in carcere. Ha poi ricordato che al San Giorgio c'è un padiglione nuovo inutilizzato e che un detenuto è morto alcuni mesi fa per problemi di salute. Nell'intervento della garante c'è stata inoltre una nota polemica che ha influenzato l'esito della votazione. Pisano ha infatti detto di non essersi ricandidata perché non ha visto il bando per presentare la candidatura. Ha quindi avanzato il dubbio di non essere stata avvisata della selezione per via della sua militanza in CasaPound.

Dalla maggioranza, l'assessore al sociale Lucia Del Chiaro e il presidente della commissione sociale Pilade Ciardetti (Sinistra con) hanno negato pregiudizi contro la garante uscente e l'hanno ringraziata per il lavoro svolto. Apprezzamenti per la Pisano sono arrivati anche dai consiglieri di minoranza ma sulla pubblicità del bando per la selezione del nuovo garante le opposizioni sono andate all'attacco. Critiche sono infatti arrivate dai consiglieri Remo Santini (SìAmo Lucca), Massimiliano Bindocci (M5S) e Fabio Barsanti (CasaPound) che hanno annunciato che non avrebbero votato a favore della Severi, in polemica con la procedura adottata dal comune per pubblicizzare la selezione. Una posizione giudicata "pretestuosa" da Donatella Buonriposi (Lei Lucca). Renato Bonturi (PD) ha ricordato alle opposizioni che la commissione sociale si era espressa all'unanimità a favore della candidata. "Sono emersi elementi nuovi dopo la relazione del garante" ha replicato Santini.

Alla fine a partecipare alla votazione per la nuova garante sono stati solo i consiglieri di PD, Lucca Civica, Sinistra con e Lei Lucca: in tutto 21. Hanno votato tutti a favore, ma per l'elezione serviva una maggioranza qualificata più elevata. SìAmo Lucca, FI, FdI, Lega, M5S e CasaPound non hanno partecipato al voto. L'elezione del garante è stata quindi rimandata a una prossima seduta.

"Non è stato un voto contro la persona - ha spiegato a margine della votazione Santini (SìAmo Lucca) - volevamo lanciare un segnale sulla necessità di una maggiore trasparenza da parte dell'amministrazione comunale sulla pubblicizzazione dei bandi". Il consigliere ha inoltre detto ai giornalisti presenti che il centrodestra è disponibile a votare la Severi nella prossima seduta.

Al fallimento dell'elezione del garante il centrosinistra ha reagito prima non votando un ordine del giorno sul carcere con le minoranze; poi i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato la seduta, facendo mancare il numero legale e impedendo così il proseguimento del consiglio che aveva altri punti all'ordine del giorno.