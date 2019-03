Politica



Lemucchi e Cantini: "Il percorso per la ripubblicizzazione dell'acqua in Toscana, è un obiettivo fondamentale che vede protagonista l'amministrazione comunale di Lucca"

martedì, 19 marzo 2019, 17:22

"Il percorso per la ripubblicizzazione dell'acqua in Toscana, è un obiettivo fondamentale, sia pure di lungo termine, che vede protagonista l'amministrazione comunale di Lucca". Lo scrivono Giovanni Lemucchi, vicesindaco con delega alle partecipate (Lucca Civica) e Claudio Cantini, presidente commissione partecipate (Lucca Civica).

"La prima elezione a sindaco di Alessandro Tambellini avvenne proprio sull'onda dei referendum del 2011, in cui milioni di italiani avevano chiesto con forza il ritorno dell'intervento pubblico nella gestione dei servizi pubblici essenziali - prosegue la nota -. Noi di "Lucca Civica", gruppo di liberi cittadini impegnati per il bene comune, siamo nati proprio con questo entusiasmo, e ci siamo impegnati non solo per l'amministrazione del nostro territorio, ma anche per portare al di fuori di Lucca un modello virtuoso, come successo ad esempio nel settore delle società partecipate. Adesso è finalmente giunta l'opportunità della ripubblicizzazione del settore dell'acqua, visto anche che si è finalmente chiarito che il mercato non è la soluzione più efficiente per l'erogazione di servizi in cui vi è necessariamente il monopolio di una rete".

"Dopo otto anni dal referendum - proseguono -, si giunge quindi ad un'inversione di marcia, rispetto a un periodo in cui sembrava che tutto dovesse essere accentrato e gestito in base a logiche di mercato.Ciò vale in particolare per l'acqua, che è un bene da erogare localmente, il cui trasporto è legato alla presenza di sorgenti o strutture depuratrici, che non possono essere centralizzate in ambiti troppo vasti. Bene quindi che assieme al percorso di ripubblicizzazione, si provveda a organizzare il servizio in ambiti più ridotti, che porta a una gestione migliore per la tutela e l'interesse dei cittadini".

"Il sindaco Tambellini - concludono -, da quando è arrivato alla presidenza dell'Autorità Idrica Toscana, sta facendo la differenza. A lui va tutto il nostro sostegno anche in questa occasione che può rappresentare un primario obiettivo da raggiungere, fortemente voluto, col voto referendario, dal popolo italiano".