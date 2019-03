Politica



M5S, gazebo, raccolte firme e riunioni

venerdì, 1 marzo 2019, 23:42

Sabato 2 e domenica 3 marzo dalle ore 15 alle 18, un gazebo informativo 5Stelle sarà presente in Via Fillungo, angolo piazza S. Frediano. Al gazebo continueranno le raccolte firme per petizioni su acquisto dell’Area del Campo di Marte, salviamo il nostro ospedale dalla speculazione, giocheria, semplificazione distribuzione farmaci, ecc.

Al gazebo sarà possibile parlare di reddito di cittadinanza e relativa normativa, ma anche di quota 100, taglio alle pensioni d’oro e ai vitalizi, di Daspo ai corrotti e degli altri numerosi provvedimenti che il governo ha varato a favore dei cittadini.

Ma al gazebo potrete trovare degli attivisti disponibili ad ascoltare le vostre esigenze e le vostre segnalazioni. Ci mettiamo a disposizione dei cittadini, vogliamo che la vostra voce possa arrivare direttamente, per questo continuiamo ad essere presenti tra la gente con vari banchetti e gazebo, noi siamo con la gente, noi siamo la gente.

Lunedì 4 Marzo abbiamo la consueta riunione del M5S di Lucca che si tiene come ormai tradizione dalle 21,15 presso il Dopolavoro Ferroviario, Viale Camillo Benso 128 (di fronte alla Questura), riunioni aperte a tutti i cittadini che anche li vogliono portare i loro problemi, contributi, progetti e dove spesso si parla dei temi strettamente connessi al Comune di Lucca, in quest’occasione parleremo di Mura di Lucca, qualità aria e partecipate del comune.

Quindi per sintetizzare il sabato e la domenica Gazebo in piazza S. Frediano, dalle 15 alle 18, il lunedì riunione aperta al Dopolavoro ferroviario, dalle 21,15

Per contatti m5slucca@libero.it