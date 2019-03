Politica



Malattie rare e disabilità al centro della commissione sociale

venerdì, 15 marzo 2019, 15:13

di eliseo biancalana

Le esigenze delle famiglie con persone affette da malattie rare o disabili sono state al centro dell'odierna seduta della commissione politiche sociali, presieduta da Pilade Ciardetti (Sinistra con Tambellini). Dalla riunione è emersa la volontà dei consiglieri di approfondire ulteriormente queste tematiche per cercare di dare delle risposte a livello comunale.

L'incontro è stato aperto agli interventi esterni di alcuni cittadini impegnati sulle problematiche sopra citate. Chiara Franceschini, referente regionale di Alma onlus (Associazione libera malattie da aneuploidie), ha portato la sua esperienza di madre di un bimbo con una malattia rara. "Tante malattie rare non sappiamo come si svilupperanno nei nostri bambini" ha spiegato ai consiglieri. Non senza commozione, Franceschini ha menzionato i vari problemi che incontrano i genitori con figli con malattie rare, tra cui la difficoltà a reperire farmaci e dispositivi medici, la necessità di spostarsi alla ricerca di strutture sanitarie in grado di affrontare le problematiche dei loro figli, l'assenza di aiuto nell'assistenza a casa al di là di quella che può arrivare dai nonni, le ricadute negative sulle loro condizioni lavorative e sulla loro vita sociale derivanti dal fatto di dover stare quasi continuamente dietro alle esigenze dei figli. "Ho messo in standby la mia vita per supportare il mio bambino" ha detto la madre. "Vi voglio chiedere delle politiche che permettano a noi genitori di tornare a lavorare e di essere cittadini attivi" è stato il suo appello. "Per favore snellite la burocrazia: è troppa" ha inoltre lamentato.

Altro tema sollevato in commissione è stata la difficoltà dei genitori a ricevere informazioni sulle opportunità di sostegno, come per esempio il progetto regionale "Vita" che è stato ricordato in commissione dalla consigliera Cristina Petretti (PD). "Quando ci nasce un figlio con disabilità non ci viene dato un opuscolo con le istruzioni" ha osservato Maria Nuti, che fa parte di un gruppo di genitori con figli disabili. Nuti ha inoltre sollevato il problema della situazione dei centri diurni e ha proposto un consiglio comunale straordinario sul tema della disabilità. Una proposta che è stata accolta positivamente dai consiglieri. L'operatore sanitario Lorenzo Cancerini ha espresso la sua "rabbia" nello scoprire che esistono programmi di sostegno di cui i genitori con figli disabili non vengono informati dalle istituzioni. Ha inoltre proposto che a Campo di Marte nasca uno sportello informativo su questi temi. L'uso di Campo di Marte per le esigenze dei disabili è un'ipotesi a cui si è detta favorevole Armida De Santis (Comitato sanità).

I consiglieri hanno espresso apprezzamento per gli interventi esterni ed è emersa la volontà di approfondire il tema. Alessandro Di Vito (SìAmo Lucca) ha proposto che la commissione trovi dei dati che consentano per prima cosa di quantificare le situazioni di difficoltà.