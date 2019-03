Politica



Manifestazione con divise naziste delle SS: i genitori del giovane lucchese coinvolto hanno porto al sindaco le scuse per il gesto

mercoledì, 27 marzo 2019, 15:05

"Ho ricevuto, su loro richiesta, i familiari del giovane lucchese che ha partecipato alla manifestazione di Lizzano Belvedere, i quali si sono scusati con me garantendo che fatti simili non si sarebbero, per il ragazzo, più verificati. Pertanto, non si è ritenuto di dover procedere oltre, in ragione anche dell'età del giovane coinvolto".

E' approdata nel Consiglio comunale di ieri sera (martedì 26 marzo) la vicenda del giovane lucchese che, stando alla ricostruzione della stampa, avrebbe partecipato, vestito da nazista con divise delle SS, ad una manifestazione che si è tenuta il 27 gennaio, nella giornata della memoria, nei pressi della località Lizzano di Belvedere, nel Bolognese: dove il 27 settembre 1944 le SS fucilarono 28 persone, comprese donne e bambini. Le foto di tale manifestazione sarebbero state pubblicate sui social network. Durante il Consiglio, infatti, il sindaco Tambellini ha risposto all'apposita interrogazione, posta dal capogruppo di Sinistra con, Daniele Bianucci.

"Secondo la ricostruzione dei giornali, il gruppo dei partecipanti alla manifestazione sarebbe in stretto contatto con l'ex terrorista nero Mario Tuti – ha ricordato, nella sua interrogazione, il consigliere Daniele Bianucci - inoltre, sempre secondo la fonte giornalistica, gli addestramenti per queste manifestazioni, si terrebbero sulla "linea gotica" di Brancoli, in Lucchesia. Su questa manifestazione, il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Igor Taruffi ha presentato un'apposita interrogazione consiliare; che, vista la gravità dell'episodio, ho voluto riprendere e presentare al sindaco di Lucca, per una sua risposta. Secondo l'accurata ricostruzione dei giornali, infatti, non si tratterebbe affatto di una rievocazione storica, ma semmai di una manifestazione non autorizzata: e che, visti i contenuti oltraggiosi della stessa, è necessario condannare, evitando che fatti del genere tornino a ripetersi. Ho chiesto quindi una condanna forte dell'episodio: che, è il nostro auspicio, non si dovrà ripetere mai più".

"Il fatto è indiscutibilmente grave – ha sottolineato il sindaco Tambellini, nella sua risposta – in quanto nella località un questione, il 27 gennaio 1944 le SS fucilarono 28 persone, tra cui donne e bambini".