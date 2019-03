Politica



Minacce di morte a candidato sindaco di Casapound, Bartolomei: "Capannori non ha bisogno di un clima di odio"

lunedì, 18 marzo 2019, 15:26

Minacce di morte al candidato sindaco di Casapound, l'invito e l'appello di Salvadore Bartolomei: "Augurare la morte agli avversari politici o a chiunque è un atto spregevole e disonorevole e il segno di un clima negativo che l'agone politico non deve in alcun modo favorire. Mi auguro che la campagna elettorale che Capannori sta vivendo non sia più contaminata e avvelenata da episodi ed esternazioni come quelle che ora hanno colpito il candidato sindaco di Casapound, Daniele Boschi, cui manifesto solidarietà per quanto ha subìto. La libertà di espressione, quando non arriva ai sentimenti di odio, alle offese personali e alle minacce, è il fondamento della nostra società e garanzia del bene comune. È lecito e sacrosanto avere idee diverse e manifestarle, è grave e imperdonabile far scadere il dibattito nell'odio degli avversari. Faccio quindi appello a tutte le forze politiche e civiche affinché, tutti insieme, candidati e sostenitori, possiamo collaborare a portare avanti, fino al 26 maggio, una campagna elettorale basata sul confronto di idee e di programmi, secondo le regole del dibattito civile. Le offese e gli insulti non fanno parte dello stile mio né dei miei avversari politici assieme ai quali, sono sicuro, onoreremo le regole di correttezza e del reciproco rispetto. Capannori non ha bisogno di iniziare in un clima di odio la campagna elettorale".