Politica



Minniti (Lega): "Celebrazioni in Portogallo per l'aeronauta lucchese Vincenzo Lunardi"

martedì, 19 marzo 2019, 09:41

Il capogruppo della Lega Giovanni Minniti commenta la notizia delle celebrazioni in Portogallo dedicate all'aeronauta lucchese Vincenzo Lunardi.



"Ho appreso con grande piacere dalla stampa locale - esordisce - dell'interesse internazionale destato dalla figura del nostro concittadino Vincenzo Lunardi, diplomatico, inventore, padre dell'erostatica mondiale e sicuramente tra i principali interpreti della moderna scienza aeronautica".



"Come consigliere comunale che ha a cuore lo sviluppo culturale della città - afferma il capogruppo leghista -, non posso che rallegrarmi di una notizia che, finalmente, onora la figura di un aeronauta settecentesco ovunque noto al mondo ma non nella sua patria. Un grazie anche al giornalista Massimo Raffanti che ha in primis rucevuto l'invito quale giusto riconoscimento per la sua ormai ultraventennale opera di divulgazione. L'auspicio è che alle celebrazioni in Portogallo possa partecipare una delegazione paritetica del consiglio comunale di Lucca come segno tangibile per l'interesse della città per l'iniziativa. La nostra città dunque e, questo da un certa ottica risulta rivelatorio, non tanto nel suo contesto urbano ma addirittura da comunità lontane, è chiamata all'estero a partecipare a celebrazioni che si svolgeranno a Lisbona, proprio in onore del nostro "Puccini dell'aria."



"All'associazione culturale Vincenzo Lunardi Balloon Club - conclude - fondata da Raffanti anni fa, va anche ascritto il merito di avere onorato, con tantissime e riuscite iniziative, la memoria e le gesta del pioniere dell'aria anche se molto risulta da fare ancora per celebrare un eroe già notissimo nel settecento, alle Corti europee, nonostante l'annoso oblio nella propria città natale. A questo proposito, trovo oltremodo interessante la proposta culturale di Raffanti che, sul tema e sulle tappe della divulgazione lunardiana da lui portata a Lucca fin dal 1984, ha scritto un libro che sarebbe utile divulgare nelle scuole cittadine, magari assieme alla proiezione del suo primo realizzato cortometraggio sul pioniere. Con l'invito rivoltoci dal Portogallo mi auspico possa finalmente iniziarsi un cammino che possa rendere giustizia ad un lucchese cui si deve un impegno scientifico riconosciuto in molti paesi dell'Europa, compreso naturalmente il Portogallo che con Lucca ha stabilito adesso un contatto che a breve si tradurrà nella formalizzazione ufficiale del programma delle manifestazioni."