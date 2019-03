Politica



Minniti (Lega): “Spettacolo sull'immigrazione all'ITE Carrara, una stucchevole farsa”

lunedì, 11 marzo 2019, 08:53

Il capogruppo della Lega Giovanni Minniti interviene dopo lo spettacolo sul tema dei fenomeni migratori, organizzato dal forum per la cooperazione internazionale, andato in scena il 7 marzo, in una scuola di Lucca, alla presenza degli assessori Vietina e Del Chiaro.

“Più che di spettacolo - esordisce il capogruppo leghista -, direi che è andata in scena una farsa di pessima fattura infarcita di finto buonismo e di stucchevoli luoghi comuni poiché agli studenti è stato chiesto di calarsi nei panni dei migranti che nessuno vuole accogliere e di raccontare cosa si prova a stare stretti in un barcone mentre un attore avrebbe dato venti euro a chi fosse stato disposto a dire di essere superiore ad un uomo di colore".

"Farse del genere - afferma - devono stare fuori dalle aule scolastiche perché non hanno nulla a che fare né con il concetto di educazione che spetta alle famiglie né con quello di istruzione che compete alle istituzioni scolastiche che consiste nel trasmettere conoscenze e competenze in modo neutro per consentire agli studenti di formare autonomamente il proprio pensiero senza alcun condizionamento. L' incontro - spettacolo ha avuto una chiara matrice di natura politica ed ideologica sul tema dell'immigrazione testimoniata dalla presenza dei due assessori comunali che avrebbero fatto bene a non entrare in una scuola per fare mera propaganda ideologica".

"È vergognoso - attacca il consigliere leghista - coinvolgere i nostri ragazzi in operazioni di subdolo indottrinamento ovvero in forme di condizionamento ideologico sempre caro ai regimi dittatoriali. E la dittatura del pensiero unico, sostenuta dalla sinistra, usa i ragazzi delle scuole per convincerli che è giusto accogliere senza limiti tutti coloro che, in violazione delle leggi dello Stato, pretendono di entrare in Italia e che è razzista chi si oppone alla immigrazione clandestina. Giù le mani dai nostri ragazzi che devono andare a scuola solo per studiare senza essere condizionati da nessuno!"

"Gli assessori Vietina e Del Chiaro - conclude Minniti - farebbero bene a mettersi, loro si, nei panni dei tantissimi italiani esodati, disoccupati e di coloro che non riescono ad arrivare alla fine del mese, degli artigiani e dei commercianti stritolati dalla burocrazia".